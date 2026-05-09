Putin, Kremlin'de Malezya Kralı Sultan İbrahim ile bir araya geldi
Rusya lideri Putin, Malezya Kralı Sultan İbrahim ile Kremlin’de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişeceği umudunu... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Kralı Sultan İbrahim ile Kremlin’de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişeceği umudunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.Sultan İbrahim ise Moskova'daki sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Rusya'ya dönmekten her zaman keyif aldığını ve buranın kendisi için ‘ikinci evi gibi’ olduğunu belirtti, ayrıca Rus lideri 2027 yılında Malezya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.
16:59 09.05.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Kralı Sultan İbrahim ile Kremlin’de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişeceği umudunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

Bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür etmek ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bugüne kadar olduğu gibi istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine dair umudumu ifade etmek isterim.

Sultan İbrahim ise Moskova'daki sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Rusya'ya dönmekten her zaman keyif aldığını ve buranın kendisi için ‘ikinci evi gibi’ olduğunu belirtti, ayrıca Rus lideri 2027 yılında Malezya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.
