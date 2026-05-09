Peskov: ABD, Ukrayna müzakerelerinde hızlı sonuç istiyor ancak bu zor bir süreç
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde “hızlı sonuç” istediğini, ancak sürecin karmaşıklığı nedeniyle bunun her zaman mümkün olmadığını söyledi. Peskov, Washington’dan müzakerelerden çekileceğine dair bir sinyal gelmediğini de belirtti.Kremlin Sözcüsü, ABD’nin Ukrayna müzakere sürecinden çekileceğine dair herhangi bir sinyal olup olmadığına ilişkin soruya ise “Hayır” yanıtını verdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerde ilerleme görmemeleri halinde Washington’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için “zaman harcamak istemediğini” dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne ilişkin müzakerelerde hızlı sonuçlar elde etmek istediğini, ancak bu sürecin karmaşıklığı ve detayları nedeniyle daha fazla çaba gerektirdiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zvezda televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde “hızlı sonuç” istediğini, ancak sürecin karmaşıklığı nedeniyle bunun her zaman mümkün olmadığını söyledi. Peskov, Washington’dan müzakerelerden çekileceğine dair bir sinyal gelmediğini de belirtti.

ABD hızlı sonuçlar istiyor, ancak bunlar her zaman mümkün olmuyor. Çünkü müzakereler çok karmaşık, çok fazla detay var. Amerika daha önce de bu meselenin mümkün olduğunca çabuk, hatta neredeyse bir gecede çözülebileceğini söylemişti. Ancak ne yazık ki durum böyle değil; bu süreç daha fazla çaba gerektiriyor.

Kremlin Sözcüsü, ABD’nin Ukrayna müzakere sürecinden çekileceğine dair herhangi bir sinyal olup olmadığına ilişkin soruya ise “Hayır” yanıtını verdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerde ilerleme görmemeleri halinde Washington’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için “zaman harcamak istemediğini” dile getirmişti.
