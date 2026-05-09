Lavrov, BAE Dışişleri Bakanı ile Körfez'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Basra Körfezi'nde çatışmaların yeniden...
01:04 09.05.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Basra Körfezi'nde çatışmaların yeniden başlamasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Lavrov, çözüm için İran ve ABD arasındaki müzakerelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Basra Körfezi’nde artan gerilim oldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Moskova’nın, bölgede istikrarı tehdit edecek yeni bir askeri çatışma ihtimaline kesinlikle karşı olduğunu ve bu yöndeki tutumunun Al Nahyan’a iletildiğini kaydetti.
Görüşmede Lavrov’un, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için çözümün diplomatik kanallarda aranması gerektiğine dikkat çektiği ve bu kapsamda İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerin desteklenmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.
Açıklamada, 8 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmede Körfez’deki güvenlik durumu ve istikrar perspektiflerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ifade edildi.
