İran medyası: Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasında aralıklı çatışmalar yaşandı, CENTCOM'dan açıklama
İran medyası, Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık bir saat önce İran silahlı kuvvetleri ile ABD’ye ait deniz unsurları arasında aralıklı çatışmaların meydana geldiğini... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T17:35+0300
2026-05-08T18:10+0300
Fars haber ajansı, "Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık bir saat önce İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD gemileri arasında aralıklı çatışmalar yaşandı" ifadelerine yer verdi. CENTCOM: İki tanker etkisiz hale getirildi Bir açıklama da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapıldı. Açıklamada "ABD güçleri 8 Mayıs'ta, devam eden ABD ablukasını ihlal ederek Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına girmeden önce M/T Sea Star 3 ve M/T Sevda gemilerini etkisiz hale getirdi" denildi.
17:35 08.05.2026 (güncellendi: 18:10 08.05.2026)
İran medyası, Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık bir saat önce İran silahlı kuvvetleri ile ABD’ye ait deniz unsurları arasında aralıklı çatışmaların meydana geldiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise "İki İran tankeri etkisiz hale getirildi" yönünde bir açıklama yaptı.
Fars haber ajansı, "Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık bir saat önce İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD gemileri arasında aralıklı çatışmalar yaşandı" ifadelerine yer verdi.

CENTCOM: İki tanker etkisiz hale getirildi

Bir açıklama da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapıldı.
Açıklamada "ABD güçleri 8 Mayıs'ta, devam eden ABD ablukasını ihlal ederek Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına girmeden önce M/T Sea Star 3 ve M/T Sevda gemilerini etkisiz hale getirdi" denildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saatler önce İran'dan bugün teklifle ilgili bir yanıt gelebileceğini söylemişti.
