Kızını korumaya çalışmıştı: Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

İstanbul Kağıthane’de boşanma aşamasındaki eşini vuran ve ailesine saldıran Rüzgar Eser'i bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A., adli kontrol şartıyla... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen ve Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran aile faciası, yargı sürecindeki son gelişmeyle yeni bir boyut kazandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin E. (28) ve ailesinin yaşadığı eve silahla baskın düzenleyen Rüzgar Eser, önce eşini kurşun yağmuruna tuttu, ardından evde bulunan baldızı Betül E. (32) ve kayınvalidesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Can havliyle mutfağa yönelen kayınvalide Delal A., eline geçirdiği bıçakla damadını göğsünden yaralayarak durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kan donduran tehdit videoları ortaya çıktıOlayın perde arkasında yatan şiddetin boyutu, maktul Rüzgar Eser'in daha önce eşine gönderdiği görüntülü mesajlarla gözler önüne serildi. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kayınvalidenin ifadesini destekleyen görüntülerde, Eser’in "Seni parçalara böleceğim, o çocuk annesiz babasız yetimhanede büyüyecek" diyerek ölüm tehdidi savurduğu anlar infial yarattı. Bu kanıtlar ve meşru müdafaa sınırları içinde yapılan savunma, mahkemenin kararında belirleyici rol oynadı.Mahallede alkışlı karşılama ve i̇lk açıklamaEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yüzündeki morluklar ve başındaki sargılarla evine dönen acılı anne, mahalle sakinleri tarafından sloganlar ve alkışlarla karşılandı. Gözyaşları içinde kısa bir açıklama yapan kayınvalide, "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" diyerek yaşadığı korku dolu anları özetledi. Çevredeki vatandaşlar ise "Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı" diyerek kadına destek verdi.Nurşin E.’nin tedavisi devam ediyorFaciada eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Nurşin E., kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar, genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtirken; polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemesini sürdürüyor. Sosyal medyada ise "öz savunma" tartışmaları bu kararla birlikte yeniden alevlendi.

