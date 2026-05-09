Akıllı telefon alımında yeni dönem: Taksit sınırlaması değişiyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlamasını esnetmek için düğmeye bastı. Mevcutta 20 bin TL olan 12 taksit sınırı barajının 30 bin TL...
2026-05-09T09:34+0300
ticaret bakanlığı, haberler, 5g, telefon, akıllı telefon
Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlamasını esnetmek için düğmeye bastı. Mevcutta 20 bin TL olan 12 taksit sınırı barajının 30 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Düzenleme ile yüksek fiyatlı modellere erişim kolaylaşırken, teknoloji pazarında yüzde 20’ye varan satış artışı öngörülüyor.
Küresel tedarik zincirindeki aksamalar, bellek maliyetlerindeki artış ve 5G teknolojisine geçiş süreciyle birlikte yükselen akıllı telefon fiyatları için beklenen adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, özellikle orta ve üst segment cihazlara erişimi zorlaştıran taksit sınırı uygulamasında güncellemeye gidiyor. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, daralan perakende pazarını hareketlendirmek amacıyla mevcut limitlerin yukarı çekilmesi kararlaştırıldı.
3 Taksit Engelinde Limit 30 Bin TL'ye Çıkıyor
Mevcut mevzuata göre, fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlar için tüketiciler yalnızca 3 taksit imkanından yararlanabiliyordu. Bu durum, artan döviz kuru ve maliyetler nedeniyle pek çok modelin "lüks" sınıfına girmesine ve satışların düşmesine neden olmuştu. Yeni düzenleme ile 12 taksit imkanı sunulan limitin 30 bin TL veya 35 bin TL bandına yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece daha geniş bir model yelpazesi, uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satın alınabilecek.
Satışlarda Yüzde 20 Artış Beklentisi
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte teknoloji dünyasında büyük bir hareketlilik bekleniyor. Uzmanlar, taksit düzenlemesi sonrası yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışları bazında %15 ile %20 arasında bir büyüme gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu hamle, tüketicinin alım gücünü desteklerken aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine de hız kazandıracak.
Yeni Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Milyonlarca tüketiciyi ve teknoloji mağazasını yakından ilgilendiren bu değişikliğin takvimi de netleşmeye başladı. Bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre, telefon taksit sınırı güncellemesinin Mayıs veya en geç Haziran ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme ile birlikte hem GSM operatörleri hem de perakende zincirlerinin kampanyalara hız vermesi öngörülüyor.