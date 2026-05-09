İran'dan Bahreyn'e uyarı: 'ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerine ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları...

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Manama yönetimini hedef aldı.İbrahim Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırmakla suçlayan İran, Bahreyn'de ABD üsleri ve hedeflerine saldırılar gerçekleştirmişti.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 41 kişinin gözaltına aldığını duyurmuştu.

