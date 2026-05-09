BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
İran'dan Bahreyn'e uyarı: 'ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır'
İran'dan Bahreyn'e uyarı: 'ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerine ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T17:07+0300
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Manama yönetimini hedef aldı.İbrahim Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırmakla suçlayan İran, Bahreyn'de ABD üsleri ve hedeflerine saldırılar gerçekleştirmişti.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 41 kişinin gözaltına aldığını duyurmuştu.
İran'dan Bahreyn'e uyarı: 'ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır'

© REUTERS Benoit TessierHürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerine ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları konusunda uyarıda bulundu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Manama yönetimini hedef aldı.
İbrahim Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bahreyn gibi mikro devletler dahil olmak üzere hükümetleri, ABD destekli karara taraf olmanın ciddi sonuçlara yol açacağına dair uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı hayati bir can damarıdır; onu kendinize sonsuz kadar kapatma riskini almayın.

ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırmakla suçlayan İran, Bahreyn'de ABD üsleri ve hedeflerine saldırılar gerçekleştirmişti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 41 kişinin gözaltına aldığını duyurmuştu.
Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasında çatışma: CENTCOM görüntü paylaştı, İran'dan açıklama
Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasında çatışma: CENTCOM görüntü paylaştı, İran'dan açıklama
Dün, 17:35
