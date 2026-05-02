ABD Almanya’daki askerlerini çekiyor: NATO 'İletişim halindeyiz' dedi, Almanya ise 'Karar öngörülebilir'

Sputnik Türkiye

ABD’nin Almanya’daki yaklaşık 5 bin askerini geri çekme planı sonrası NATO ve Berlin’den açıklamalar geldi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T15:35+0300

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin kararı, NATO ve Almanya’da geniş yankı uyandırdı. Pentagon, Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini duyurdu.NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruzNATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin kararının ayrıntılarını anlamak için Washington ile temas halinde olduklarını belirtti. Hart, bu gelişmenin Avrupa’nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.NATO yetkilisi, müttefiklerin savunma harcamalarını artırma yönünde ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesine olan güvenin sürdüğünü dile getirdi.Almanya Savunma Bakanı: ABD'nin kararı öngörülebilirAlmanya cephesinden de konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’nin asker çekme kararının “öngörülebilir” olduğunu söyledi. Pistorius, Almanya’da bulunan ABD üslerinin Avrupa güvenliği açısından önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin sürdüğünü belirtti.Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Pistorius, Almanya’nın savunma kapasitesini artırmaya devam ettiğini ifade etti.Öte yandan Almanya’da siyasi tartışmalar da gündemde. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin İran politikasına yönelik eleştirilerde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Trump, Merz’in değerlendirmelerini eleştirerek, İran konusunda farklı bir yaklaşım ortaya koydu.ABD: Almanya'dan 5 bin askeri geri geçiyoruzBatı basınında yer alan ABD'nin, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekeceği yönündeki iddiaların ardından dün Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, "Savaş Bakanı, Almanya'dan yaklaşık 5.000 askerin çekilmesini emretti. Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri varlığının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki gereksinimler ve koşullar dikkate alınarak alındı. Çekilmenin önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

2026

