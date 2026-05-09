Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti: 'Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlıyız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.Erdoğan, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti.Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.
16:09 09.05.2026
