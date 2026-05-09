https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/erdogan-ikby-basbakani-barzaniyi-kabul-etti--terorsuz-turkiye-surecini-basariya-ulastirmakta-1105614981.html

Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti: 'Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlıyız'

Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti: 'Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlıyız'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T16:09+0300

2026-05-09T16:09+0300

2026-05-09T16:09+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

mesrur barzani

hakan fidan

alparslan bayraktar

irak

erbil

i̇kby

i̇letişim başkanlığı

milli savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105614824_0:269:2683:1778_1920x0_80_0_0_769b8f3ac7fb053a60ce6797f1d371b3.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu, Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.Erdoğan, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti.Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-1105614065.html

irak

erbil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mesrur barzani, hakan fidan, alparslan bayraktar, irak, erbil, i̇kby, i̇letişim başkanlığı, milli savunma bakanı, i̇brahim kalın