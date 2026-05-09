Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel konuların da ele alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ve BAE arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade ettiği aktarıldı.Erdoğan'ın, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, BAE'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade ettiğinin de altı çizildi.
