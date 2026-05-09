https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/dsoden-hantaviruslu-hastalari-tasiyan-geminin-yanasacagi-tenerife-halkina-mesaj-bu-baska-bir-kovid-1105615133.html

DSÖ'den hantavirüslü hastaları taşıyan geminin yanaşacağı Tenerife halkına mesaj: 'Bu başka bir Kovid değil'

DSÖ'den hantavirüslü hastaları taşıyan geminin yanaşacağı Tenerife halkına mesaj: 'Bu başka bir Kovid değil'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin yanaşacağı Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T16:22+0300

2026-05-09T16:22+0300

2026-05-09T16:22+0300

sağlik

tenerife

kanarya adaları

arjantin

dünya sağlık örgütü (dsö)

pedro sanchez

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

tedros adhanom ghebreyesus

tedros ghebreyesus

hantavirüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105550405_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_da1676c131ed1b5724c4557e6c4ad242.jpg

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den kalkan, bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen ve tahliye için Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'na giden Hollanda bandıralı 'MV Hondius' isimli gemiye ilişkin endişeler nedeniyle Tenerife halkına yönelik mesaj yayımladı.Geminin yanaşacağı Tenerife Adası halkının endişeli olduğunun farkında olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Salgın kelimesini duyduğunuzda ve kıyılarınıza doğru bir geminin yelken açtığını gördüğünüzde, hiçbirimizin tam olarak unutamadığı anıların yeniden canlandığını biliyorum. (Salgın) 2020'nin acısı hala gerçek ve bunu bir an bile göz ardı etmiyorum. Bu başka bir Kovid değil. Hantavirüsün mevcut halk sağlığı riski düşük kalmaya devam ediyor. Meslektaşlarım ve ben bunu kesin olarak söyledik ve şimdi size tekrar söylüyorum" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, MV Hondius gemisindeki virüsün, Andes hantavirüs türü olduğunu, bunun ciddi bir virüs olduğunu ve 3 kişinin bu virüs nedeniyle öldüğünü hatırlattı.Tenerife'de günlük hayatınızı sürdüren halk için riskin düşük olduğunu belirten Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu:Ghebreyesus, gemiyi kabul ettiği için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür etti ve bunun bir dayanışma ve ahlaki görev eylemi olduğunu kaydetti.'23 ülkeden yaklaşık 150 kişi haftalardır denizde'Ghebreyesus, gemidekilerin güvenliğini ve onurunu sağlamak için yeterli tıbbi kapasiteye sahip en yakın limanın Tenerife'de olduğuna işaret ederek, "Tenerife bu standardı karşıladı, İspanya da buna saygı gösterdi. 23 ülkeden yaklaşık 150 kişi haftalardır denizde, bazıları yas tutuyor, hepsi korkuyor, hepsi de ev özlemi çekiyor. Tenerife, tıbbi kapasitesi, altyapısı ve insanlığı sayesinde onların güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olduğu için seçildi" açıklamasında bulundu.Operasyonu bizzat gözlemlemek, sağlık çalışanlarının, liman personelinin ve yetkililerinin yanında olmak için Tenerife'de olacağını bildiren Ghebreyesus, bu sürece yakından tanık olmanın önemine de işaret etti.Ghebreyesus, mesajına şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/hantavirus-salginin-zaman-cizelgesi-gemiden-ayrilanlari-bulmak-icin-kuresel-yaris-1105597927.html

tenerife

kanarya adaları

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tenerife, kanarya adaları, arjantin, dünya sağlık örgütü (dsö), pedro sanchez, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, hantavirüs, hantavirüs pulmoner sendromu (hps)