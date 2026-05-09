Almanya Başbakanı Merz'den geri adım: 'Amerikan ordusunun yanımızda olmaya devam etmesiyle çok yakından ilgileniyoruz'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güçlü bir NATO istediği belirterek İran konusunda ABD ile 'ortak bir hedef' paylaştıklarını dile getirdi. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T16:06+0300
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, İran konusundaortaya çıkan görüş ayrılıklarına rağmen Avrupa’nın NATO ittifakını işler halde tutmak için çalışmak istediğini söyledi.Merz, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında, “Biz gerçekten bu ittifakı gelecekte de yaşatmaya kararlıyız" diyerek İsveç ve Finlandiya’nın ittifakın Avrupa ayağını güçlendirdiğini ifade etti.Merz konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Merz bir süre önce İran’ın ABD’yi 'aşağıladığını' söylemesinin ardından, Donald Trump karşılık olarak 5 bin Amerikan askerinin geri çekilmesi talimatını vermiş ve uzun menzilli Tomahawk füzelerinin planlanan konuşlandırmasını iptal etmiştiMerz, asıl meselenin asker sayısı değil 'amaç birliği' olduğunu ve NATO’nun güçlü bir Avrupa bileşenine sahip olmasının ABD’nin çıkarına olduğunu belirterek, "Amerikan ordusunun ve Amerikan askeri desteğinin yanımızda olmaya devam etmesiyle ilgileniyoruz, hem de çok yakından ilgileniyoruz. Dolayısıyla bu, ortak paydamız olan bir konu ve şu anda bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Almanya Başbakanı Merz yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güçlü bir NATO istediği belirterek İran konusunda ABD ile 'ortak bir hedef' paylaştıklarını dile getirdi.
