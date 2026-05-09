Akaryakıt fiyatlarında büyük i̇ndirim: Motorin 70 TL’nin altına geriledi
Akaryakıt fiyatlarında büyük i̇ndirim: Motorin 70 TL'nin altına geriledi
Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına gelen 5,58 TL'lik dev indirim, tabelaları sil baştan değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında büyük i̇ndirim: Motorin 70 TL’nin altına geriledi

09:29 09.05.2026
© AA / Celal Güneş
Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına gelen 5,58 TL'lik dev indirim, tabelaları sil baştan değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ile akaryakıt piyasasındaki son durum.
Araç sahiplerinin bir süredir endişeyle takip ettiği akaryakıt fiyatları için beklenen müjdeli haber geldi. 28 Şubat tarihinde Orta Doğu'da patlak veren savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle hızla tırmanan enerji maliyetleri, yerini düşüşe bıraktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (mazot) fiyatlarında hesaplanan 7 TL 20 kuruşluk indirimin 1 TL 62 kuruşu ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5 TL 58 kuruş doğrudan tabelaya yansıtıldı.

Benzin ve motorinde son durum: Fiyatlar geri çekiliyor

Hükümetin Eşel Mobil Sistemi ile fiyat dalgalanmalarını kontrol altına alma çabaları sürerken, geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına gelen 68 kuruşluk indirimin ardından motorindeki bu büyük hamle piyasayı rahatlattı. Gelen son indirimle birlikte tüm büyükşehirlerde motorin fiyatı 70 TL psikolojik sınırının altına inmiş oldu. Sektör temsilcileri, global petrol arzındaki toparlanmaya bağlı olarak güncel akaryakıt fiyatları üzerinde aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtiyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'un her iki yakasında da fiyatlar aşağı yönlü revize edildi. İşte İstanbul akaryakıt piyasası detayları:
Avrupa Yakası: Benzin 63,81 TL, Motorin 66,25 TL, LPG (Otogaz) 33,89 TL.
Anadolu Yakası: Benzin 63,67 TL, Motorin 66,11 TL, LPG 33,29 TL.

Ankara ve İzmir'de akaryakıt ne kadar oldu?

Ankara ve İzmir'deki istasyonlarda da indirim sonrası yoğunluk yaşanıyor. Lojistik maliyetler nedeniyle illere göre değişkenlik gösteren pompa fiyatları şu şekilde listelendi:
Ankara Akaryakıt Fiyatları: Başkentte benzin 64,78 TL'den, motorin ise 67,38 TL'den satılıyor. LPG fiyatı ise 33,87 TL seviyesinde.
İzmir Akaryakıt Fiyatları: Ege'nin incisinde benzin fiyatı 65,06 TL, motorin 67,65 TL ve LPG 33,69 TL olarak güncellendi.
