Akaryakıt fiyatlarında büyük i̇ndirim: Motorin 70 TL’nin altına geriledi
Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına gelen 5,58 TL'lik dev indirim, tabelaları sil baştan değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına gelen 5,58 TL'lik dev indirim, tabelaları sil baştan değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ile akaryakıt piyasasındaki son durum.
Araç sahiplerinin bir süredir endişeyle takip ettiği akaryakıt fiyatları için beklenen müjdeli haber geldi. 28 Şubat tarihinde Orta Doğu'da patlak veren savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle hızla tırmanan enerji maliyetleri, yerini düşüşe bıraktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (mazot) fiyatlarında hesaplanan 7 TL 20 kuruşluk indirimin 1 TL 62 kuruşu ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5 TL 58 kuruş doğrudan tabelaya yansıtıldı.
Benzin ve motorinde son durum: Fiyatlar geri çekiliyor
Hükümetin Eşel Mobil Sistemi ile fiyat dalgalanmalarını kontrol altına alma çabaları sürerken, geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına gelen 68 kuruşluk indirimin ardından motorindeki bu büyük hamle piyasayı rahatlattı. Gelen son indirimle birlikte tüm büyükşehirlerde motorin fiyatı 70 TL psikolojik sınırının altına inmiş oldu. Sektör temsilcileri, global petrol arzındaki toparlanmaya bağlı olarak güncel akaryakıt fiyatları üzerinde aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtiyor.
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'un her iki yakasında da fiyatlar aşağı yönlü revize edildi. İşte İstanbul akaryakıt piyasası detayları:
Avrupa Yakası: Benzin
63,81 TL, Motorin
66,25 TL, LPG
(Otogaz) 33,89 TL.
Anadolu Yakası: Benzin
63,67 TL, Motorin
66,11 TL, LPG
33,29 TL.
Ankara ve İzmir'de akaryakıt ne kadar oldu?
Ankara ve İzmir'deki istasyonlarda da indirim sonrası yoğunluk yaşanıyor. Lojistik maliyetler nedeniyle illere göre değişkenlik gösteren pompa fiyatları şu şekilde listelendi:
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Başkentte benzin
64,78 TL'den, motorin
ise 67,38 TL'den satılıyor. LPG
fiyatı ise 33,87 TL seviyesinde.
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Ege'nin incisinde benzin
fiyatı 65,06 TL, motorin
67,65 TL ve LPG
33,69 TL olarak güncellendi.