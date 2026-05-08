Otomotiv devi Türkiye'den çekilme kararı aldı: 2 bin 200 çalışan etkilenecek
Otomotiv devi Türkiye'den çekilme kararı aldı: 2 bin 200 çalışan etkilenecek
Otomotiv güvenlik sistemleri alanında üretim yapan Autoliv, Türkiye'den çekilme karara aldı. 2 bin 200 çalışanı olan şirket faaliyetleri kademeli olarak... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Otomotiv güvenlik sistemleri alanında üretim yapan Autoliv, Türkiye'den çekilme karara aldı. 2 bin 200 çalışanı olan şirket faaliyetleri kademeli olarak sonlandıracak.
İsveç merkezli otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurma ve Türkiye'den çekilme kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkileyecek olan bu karar doğrultusunda hava yastığı ve emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi 2028 yılına kadar şirketin bölgedeki diğer tesislerine taşınmış olacak.

Türkiye'nin yer aldığı bölgede kapasite düzenlemesine gidilme kararı alındı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, küresel otomotiv sektöründe yapısal dönüşüm ve değişim yaşandığı belirtilerek, değişen piyasa koşullarının uzun vadeli rekabet gücü ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından üretim ağının sürekli gözden geçirilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.
Autoliv’in bölgesel operasyonlarına yönelik yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası, Türkiye’nin de yer aldığı bölgede kapasite düzenlemesine gidilmesi kararı alındığı aktarıldı. Açıklamada, yönetimin EMEA bölgesindeki mevcut üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını tespit ettiği kaydedildi.

2 bin 200 çalışanı var

Karar kapsamında şirketin Türkiye’de yürüttüğü direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretiminin kademeli olarak durdurulacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararın yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkilemesinin beklendiği belirtilirken, Türkiye’deki üretimin Autoliv’in EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacağı ifade edildi. Şirketin Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin tamamen sona ermesinin 2028 yılının ilk yarısında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.
