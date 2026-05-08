https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/otomotiv-devi-turkiyeden-cekilme-karari-aldi-2-bin-200-calisan-etkilenecek-1105590838.html

Otomotiv devi Türkiye'den çekilme kararı aldı: 2 bin 200 çalışan etkilenecek

Otomotiv devi Türkiye'den çekilme kararı aldı: 2 bin 200 çalışan etkilenecek

Sputnik Türkiye

Otomotiv güvenlik sistemleri alanında üretim yapan Autoliv, Türkiye'den çekilme karara aldı. 2 bin 200 çalışanı olan şirket faaliyetleri kademeli olarak... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T12:47+0300

2026-05-08T12:47+0300

2026-05-08T12:47+0300

ekonomi̇

fabrika

otomotiv

otomotiv sektörü

autoliv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg

İsveç merkezli otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurma ve Türkiye'den çekilme kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkileyecek olan bu karar doğrultusunda hava yastığı ve emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi 2028 yılına kadar şirketin bölgedeki diğer tesislerine taşınmış olacak.Türkiye'nin yer aldığı bölgede kapasite düzenlemesine gidilme kararı alındıŞirket tarafından yapılan açıklamada, küresel otomotiv sektöründe yapısal dönüşüm ve değişim yaşandığı belirtilerek, değişen piyasa koşullarının uzun vadeli rekabet gücü ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından üretim ağının sürekli gözden geçirilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.Autoliv’in bölgesel operasyonlarına yönelik yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası, Türkiye’nin de yer aldığı bölgede kapasite düzenlemesine gidilmesi kararı alındığı aktarıldı. Açıklamada, yönetimin EMEA bölgesindeki mevcut üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını tespit ettiği kaydedildi.2 bin 200 çalışanı varKarar kapsamında şirketin Türkiye’de yürüttüğü direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretiminin kademeli olarak durdurulacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararın yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkilemesinin beklendiği belirtilirken, Türkiye’deki üretimin Autoliv’in EMEA bölgesindeki diğer tesislerine kaydırılacağı ifade edildi. Şirketin Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin tamamen sona ermesinin 2028 yılının ilk yarısında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/ambalaj-sektorunun-25-yillik-dev-sirketi-iflas-etti-1105152022.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fabrika, otomotiv, otomotiv sektörü, autoliv