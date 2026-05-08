Zaharova: Yabancı ülkelerdeki Rus temsilcilikleri 9 Mayıs etkinliklerinin güvenliği için alarmda
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yurtdışındaki Rus diplomatik misyonlarının 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri öncesinde güvenlik hazırlıklarını... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T01:22+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘dost olmayan rejimlere’ sahip ülkelerdeki Rus diplomatik temsilciliklerinin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sırasında olası provokasyonlara karşı güvenlik önlemlerini artırarak kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.Zaharova, “Elbette, özellikle de hasım rejimlere sahip ülkelerde sergilenen saldırgan tutumu dikkate alarak, yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından güvenliğin sağlanması için büyük bir çalışma yürütülüyor” dedi.Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada da Avrupa’daki Rus diplomatların Zafer Günü’nde yaşanabilecek olası provokasyonlara hazır olduklarını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yurtdışındaki Rus diplomatik misyonlarının 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri öncesinde güvenlik hazırlıklarını yoğunlaştırdığını açıkladı.
