Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/zaharova-berlinde-zafer-gunu-sembollerinin-yasaklanmasi-bir-rezalettir-1105565065.html
Zaharova: Berlin'de Zafer Günü sembollerinin yasaklanması bir rezalettir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Berlin'de 8-9 Mayıs tarihlerinde Zafer Günü sembollerinin yasaklanmasını bir rezalet olarak nitelendirerek... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
13:54 07.05.2026
© Sputnik / Захари ШойрерBerlin'de şehit düşen Sovyet askerleri anıtı
Berlin'de şehit düşen Sovyet askerleri anıtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Almanya'nın 8-9 Mayıs tarihlerinde Berlin'de Zafer Günü sembollerinin sergilenmesini yasaklama kararını sert bir dille eleştirdi.
Zaharova, konuya ilişki naçıklamasında, "Rezalet! (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, zafer sembollerinin kullanımını yasaklayarak kendi aptal kafasına değil, asıl ülkesine gerçek bir rezalet damgası vurdu, zira bu semboller korkunç kahverengi vebaya karşı mücadelede hayatlarını feda eden Alman anti-faşistleri yüceltmek isteyenlere de yasak getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

‘Berlin, Ruslara karşı nefret beslemenin nasıl sonuçlandığını unutmuş’

Zaharova, Berlin'in Ruslardan geldiği iddia edilen tehdit bahanesiyle kendilerine karşı nefret beslemenin nasıl sonuçlandığını unuttuğunu vurguladı:

Berlin, Ruslara ve Rusya'ya karşı, kendisinden kaynaklandığı hayali tehdit bahanesiyle beslenen bu nefretin Almanlar için nasıl kaçınılmaz bir şekilde sonuçlandığını unutmuş durumda. Fakat biz hatırlıyoruz ve onlara da hatırlatacağız ve 9 Mayıs'ı, Büyük Zafer Günümüzü layıkıyla kutlayacağız.

Berlin’de 9 Mayıs için Sovyet ve Rusya bağlantılı sembollere yasak
Dün, 17:58
