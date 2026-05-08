DSÖ: Hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyoruz
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde şu ana kadar herhangi bir hantavirüs vakasının bildirilmediğini... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Balkhy, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.DSÖ'nün, Atlantik Okyanusu'nda bir yolcu gemisiyle bağlantılı bir dizi hantavirüs vakasını yakından izlediğini ve bu konuda uluslararası müdahaleyi koordine ettiğini belirten Balkhy, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde herhangi bir vakanın bildirilmediğini kaydetti.Balkhy, hantavirüs enfeksiyonunun nadir görüldüğünü ancak ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirterek virüsün, enfekte kemirgenlerle ya da bunların idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas yoluyla insanlara bulaştığını ifade etti.Başlangıçta hantavirüs belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve mide bulantısı olabileceğine işaret eden Balkhy, "Ancak hızla ciddi solunum yolu hastalığına dönüşebilir ve vaka ölüm oranı yüzde 50'ye kadar ulaşabilir. Bu nedenle, yoğun destekleyici bakıma erken erişim kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.Balkhy, gemide vakada yer alan hantavirüs türünün, Latin Amerika'da bulunan ve insanlar arasında yakın ve uzun süreli temas yoluyla sınırlı şekilde bulaştığı bilinen tek tür olan Andes hantavirüsü olduğunun altını çizerek, "DSÖ, şu anda bu olayın küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyor. Durumu izlemeye ve güncellemeler sağlamaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gemi halihazırda kanarya Adaları'na gidiyor ve hafta sonu ulaşması bekleniyor.
