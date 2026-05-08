Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/perakende-ticarette-yeni-donem-bilgi-fisi-kalkiyor-e-fatura-donemi-basliyor-1105582805.html
Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor
Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
YN ÖKC e-fatura düzenleme, bilgi fişi kaldırıldı mı, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz düzenlemesi, GİB e-arşiv fatura zorunluluğu 2027.
2026-05-08T09:15+0300
2026-05-08T09:18+0300
ekonomi̇
hazine
ekonomist
ekonomi
resmi gazete
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089423449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5c68ace6ce757167ea4ba4a853709440.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), perakende ticaretin belgelendirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden doğrudan e-fatura ve e-arşiv fatura düzenlenebilecek.Satış Anında Doğrudan E-Belge DönemiYeni düzenleme ile esnaf ve işletmeler, ilave bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duymadan mevcut cihazları üzerinden tüm elektronik belgeleri hazırlayabilecek. Bu sayede satış anında hem ödeme alınacak hem de belgelendirme süreci saniyeler içinde tamamlanacak.Bilgi Fişi Uygulaması Tarih OluyorPerakende satışlarda yaygın olarak kullanılan ve fatura sınırı üzerindeki işlemler için geçici olarak verilen "bilgi fişi" uygulaması sona eriyor.2027 hedefi: Tüm faturalar dijitalleşiyorDüzenleme, özellikle küçük işletmeleri dijital dönüşüme hazırlamayı hedefliyor. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca süreç şu şekilde işleyecek:İşletmelere sağlayacağı 3 temel avantajÜreticilere "Özel Entegratör" sorumluluğuYN ÖKC üreticileri için de yeni kurallar getirildi. Cihazların teknik yeterlilikleri TÜBİTAK, TSE ve GİB tarafından denetlenecek. Onay alan üreticiler, özel entegratörlerle aynı hukuki sorumluluğa sahip olacak. İzin alan cihaz modelleri ynokc.gib.gov.tr adresinden ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/resmi-gazete-yayimladi-huzurevlerinin-yas-ve-kabul-sartlarinda-degisiklik-1105523602.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089423449_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e0c8a2e81e286fef6188863abac948bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine, ekonomist, ekonomi, resmi gazete, vergi
hazine, ekonomist, ekonomi, resmi gazete, vergi

Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor

09:15 08.05.2026 (güncellendi: 09:18 08.05.2026)
© AAPos cihazı
Pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© AA
Abone ol
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar'dan E-Belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), perakende ticaretin belgelendirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden doğrudan e-fatura ve e-arşiv fatura düzenlenebilecek.

Satış Anında Doğrudan E-Belge Dönemi

Yeni düzenleme ile esnaf ve işletmeler, ilave bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duymadan mevcut cihazları üzerinden tüm elektronik belgeleri hazırlayabilecek. Bu sayede satış anında hem ödeme alınacak hem de belgelendirme süreci saniyeler içinde tamamlanacak.

Bilgi Fişi Uygulaması Tarih Oluyor

Perakende satışlarda yaygın olarak kullanılan ve fatura sınırı üzerindeki işlemler için geçici olarak verilen "bilgi fişi" uygulaması sona eriyor.
Eski Sistem: Tahsilat yapılıyor, bilgi fişi veriliyor ve fatura daha sonra düzenleniyordu.
Yeni Sistem: Fatura gerektiren tüm tahsilatlarda, YN ÖKC üzerinden doğrudan e-Fatura veya e-Arşiv Fatura kesilecek.

2027 hedefi: Tüm faturalar dijitalleşiyor

Düzenleme, özellikle küçük işletmeleri dijital dönüşüme hazırlamayı hedefliyor. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca süreç şu şekilde işleyecek:
1 Ocak 2027’ye kadar: Basit usul ve işletme hesabı mükellefleri, 3 bin TL’yi aşan faturalarını e-arşiv olarak düzenleyecek.
1 Ocak 2027’den itibaren: Tutar sınırı olmaksızın tüm faturaların elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelecek.

İşletmelere sağlayacağı 3 temel avantaj

1.
Maliyet Tasarrufu: Ek yazılım veya donanım maliyeti ortadan kalkacak.
2.
Hız ve Kolaylık: Satış ve faturalandırma aynı cihaz üzerinden tek adımda bitecek.
3.
Hata Payının Azalması: Manuel fatura düzenleme süreçlerindeki hatalar minimize edilecek.

Üreticilere "Özel Entegratör" sorumluluğu

YN ÖKC üreticileri için de yeni kurallar getirildi. Cihazların teknik yeterlilikleri TÜBİTAK, TSE ve GİB tarafından denetlenecek. Onay alan üreticiler, özel entegratörlerle aynı hukuki sorumluluğa sahip olacak. İzin alan cihaz modelleri ynokc.gib.gov.tr adresinden ilan edilecek.
yaşlı insan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
TÜRKİYE
Resmi Gazete yayımladı: Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
6 Mayıs, 09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала