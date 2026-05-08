Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor

2026-05-08T09:15+0300

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), perakende ticaretin belgelendirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden doğrudan e-fatura ve e-arşiv fatura düzenlenebilecek.Satış Anında Doğrudan E-Belge DönemiYeni düzenleme ile esnaf ve işletmeler, ilave bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duymadan mevcut cihazları üzerinden tüm elektronik belgeleri hazırlayabilecek. Bu sayede satış anında hem ödeme alınacak hem de belgelendirme süreci saniyeler içinde tamamlanacak.Bilgi Fişi Uygulaması Tarih OluyorPerakende satışlarda yaygın olarak kullanılan ve fatura sınırı üzerindeki işlemler için geçici olarak verilen "bilgi fişi" uygulaması sona eriyor.2027 hedefi: Tüm faturalar dijitalleşiyorDüzenleme, özellikle küçük işletmeleri dijital dönüşüme hazırlamayı hedefliyor. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca süreç şu şekilde işleyecek:İşletmelere sağlayacağı 3 temel avantajÜreticilere "Özel Entegratör" sorumluluğuYN ÖKC üreticileri için de yeni kurallar getirildi. Cihazların teknik yeterlilikleri TÜBİTAK, TSE ve GİB tarafından denetlenecek. Onay alan üreticiler, özel entegratörlerle aynı hukuki sorumluluğa sahip olacak. İzin alan cihaz modelleri ynokc.gib.gov.tr adresinden ilan edilecek.

