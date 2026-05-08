Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor
YN ÖKC e-fatura düzenleme, bilgi fişi kaldırıldı mı, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz düzenlemesi, GİB e-arşiv fatura zorunluluğu 2027.
2026-05-08T09:18+0300
09:15 08.05.2026 (güncellendi: 09:18 08.05.2026)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar'dan E-Belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), perakende ticaretin belgelendirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden doğrudan e-fatura ve e-arşiv fatura düzenlenebilecek.
Satış Anında Doğrudan E-Belge Dönemi
Yeni düzenleme ile esnaf ve işletmeler, ilave bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duymadan mevcut cihazları üzerinden tüm elektronik belgeleri hazırlayabilecek. Bu sayede satış anında hem ödeme alınacak hem de belgelendirme süreci saniyeler içinde tamamlanacak.
Bilgi Fişi Uygulaması Tarih Oluyor
Perakende satışlarda yaygın olarak kullanılan ve fatura sınırı üzerindeki işlemler için geçici olarak verilen "bilgi fişi" uygulaması sona eriyor.
Eski Sistem:
Tahsilat yapılıyor, bilgi fişi veriliyor ve fatura daha sonra düzenleniyordu.
Yeni Sistem:
Fatura gerektiren tüm tahsilatlarda, YN ÖKC üzerinden doğrudan e-Fatura
veya e-Arşiv Fatura
kesilecek.
2027 hedefi: Tüm faturalar dijitalleşiyor
Düzenleme, özellikle küçük işletmeleri dijital dönüşüme hazırlamayı hedefliyor. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca süreç şu şekilde işleyecek:
1 Ocak 2027’ye kadar:
Basit usul ve işletme hesabı mükellefleri, 3 bin TL’yi aşan faturalarını e-arşiv olarak düzenleyecek.
1 Ocak 2027’den itibaren:
Tutar sınırı olmaksızın tüm faturaların
elektronik olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelecek.
İşletmelere sağlayacağı 3 temel avantaj
1.Maliyet Tasarrufu:
Ek yazılım veya donanım maliyeti ortadan kalkacak.
2.Hız ve Kolaylık:
Satış ve faturalandırma aynı cihaz üzerinden tek adımda bitecek.
3.Hata Payının Azalması:
Manuel fatura düzenleme süreçlerindeki hatalar minimize edilecek.
Üreticilere "Özel Entegratör" sorumluluğu
YN ÖKC üreticileri için de yeni kurallar getirildi. Cihazların teknik yeterlilikleri TÜBİTAK, TSE ve GİB tarafından denetlenecek. Onay alan üreticiler, özel entegratörlerle aynı hukuki sorumluluğa sahip olacak. İzin alan cihaz modelleri ynokc.gib.gov.tr adresinden ilan edilecek.