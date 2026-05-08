Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın ateşkes ihlali 1630 oldu

Ukrayna ordusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T12:44+0300

Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın bülteninde, Ukrayna ordusunun ateşkes ihlal sayısının 1630’a ulaştığı bildirildi.Rus ordusunun, ateşkese yürürlüğe girmesiyle tüm silahlı eylemlerini durdurduğunu kaydeden Bakanlık, buna rağmen Ukrayna ordusunun İHA ve topçuları kullanarak Rus mevzilerine saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın saldırılarına simetrik karşılık vermek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, “Rus birlikler, Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemleri, topçu ve havan mevzileri, komuta kontrol merkezleri ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı” dendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Rus ordusunun iki yerleşim biriminde kontrol sağladığını bildirdi.Ayrıca Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak son bir haftada yüksek hassasiyetli silahlarla 6 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda, "Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt tesisleri ve deniz ulaşım altyapısı, askeri hava üsleri, mühimmat depoları, İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler, Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları" hedef alındı.Ukrayna ordusunun 8 bin 400 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 114 zırhlı savaş aracı ve 3 çoklu roketatar da imha edildi.

