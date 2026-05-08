Trump: İran'la anlaşma her an olabilir
Trump, İran'la her an anlaşma olabileceğini söyledi. Basın mensuplarıyla konuşmasında, dün gece Hürmüz Boğazı'nda İran kuvvetlerinin 2 ABD destroyerına ateş... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T09:25+0300
Trump, İran'la her an anlaşma olabileceğini söyledi. Basın mensuplarıyla konuşmasında, dün gece Hürmüz Boğazı'nda İran kuvvetlerinin 2 ABD destroyerına ateş açtığını ileri süren Trump, 'Biz de onlara karşılık verdik' dedi.
Dün gece ABD ve İran kuvvetleri arasında geçen çatışmaların ardından 'Ateşkesi ihlal etmedik' açıklamalarında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugün basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve ekledi:
(İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna) "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum.
Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler.
'Bize ateş açtılar, bizde karşılık verdik'
Dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak gemilerin zarar görmediğini belirten Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik" dedi. ABD Başkanı şu ifadeleri kaydetti:
Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?
Özgürlük projesi neden askıda?
Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine yönelik "Özgürlük Projesini" neden pazartesi başlatıp 36 saat sonra durdurduğunu da anlattı.
O süreçte Pakistan'ın kendilerine "müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini" ifade ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:
Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz. Ancak onlar, müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler.
İran ordu sözcüsü 'Ateşkes ihlali' dedi
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, dün ABD'nin İran'daki bazı bölgelere ve iki gemiye saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtmişti.
Zülfikari, "Amerikalı saldırgan ordu, İran’ın kıyı sularından Cask yakınlarından Hürmüz Boğazı’na doğru seyreden bir İran tankerine ve Hürmüz Boğazı’na giriş yapan başka bir gemiye saldırarak ateşkesi ihlal etti" ifadelerini kullanmış İran ordusunun derhal karşılık verdiğini belirtmişti.