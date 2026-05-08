BAE: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor

İran donanması Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, savaş gemilerine yönelik saldırılardan... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. Tasnim haber ajansı, kaynaklara dayandırarak İran donanmasının Hürmüz Boğazı bölgesinde üç ABD destroyerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığını aktardı.ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yönelik saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Ordu, ABD güçlerinin "gerilimi tırmandırmak istemediğini" belirtti. İran silahlı kuvvetleri sözcüsü ise hava saldırılarının sivil bölgeleri vurduğunu söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sabah saatlerindeki açıklamasında ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.

