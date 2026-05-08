BAE: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ediyor
İran donanması Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, savaş gemilerine yönelik saldırılardan... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. Tasnim haber ajansı, kaynaklara dayandırarak İran donanmasının Hürmüz Boğazı bölgesinde üç ABD destroyerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığını aktardı.ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yönelik saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Ordu, ABD güçlerinin "gerilimi tırmandırmak istemediğini" belirtti. İran silahlı kuvvetleri sözcüsü ise hava saldırılarının sivil bölgeleri vurduğunu söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sabah saatlerindeki açıklamasında ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.
07:34 08.05.2026
İran donanması Hürmüz Boğazı çevresinde üç ABD savaş gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, savaş gemilerine yönelik saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Sabah saatlerinde BAE, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşı müdahale ettiğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. Tasnim haber ajansı, kaynaklara dayandırarak İran donanmasının Hürmüz Boğazı bölgesinde üç ABD destroyerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldığını aktardı.
ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yönelik saldırılardan sorumlu İran askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Ordu, ABD güçlerinin "gerilimi tırmandırmak istemediğini" belirtti. İran silahlı kuvvetleri sözcüsü ise hava saldırılarının sivil bölgeleri vurduğunu söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sabah saatlerindeki açıklamasında ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İran'da patlama ve çatışma: İran 'ateşkes ihlali' diyor, ABD 'meşru müdafaa'
Dün, 22:50
