https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/tffden-7-kulube-ceza-aralarinda-galatasaray-ve-besiktas-da-var-1105598514.html

TFF'den 7 kulübe ceza: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş da var

TFF'den 7 kulübe ceza: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş da var

Sputnik Türkiye

TFF, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T15:40+0300

2026-05-08T15:40+0300

2026-05-08T15:40+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

beşiktaş

galatasaray

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi. Para cezası verilen kulüpler arasında Beşiktaş ve Galatasaray da yer aldı. Hangi takımlara ceza verildi?TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor'a da 220'er bin lira ceza verilmesini kararlaştırdı.Volkan Demirel'e de ceza verildiNatura Dünyası Gençlerbirliği'nin yollarını ayırdığı teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Hesap.com Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz'a da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira cezaya hükmedildi.Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Atakaş Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 84 bin lira ceza uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/samsunspordan-galatasaraya-agir-darbe-sampiyonluk-dugumu-yine-cozulmedi-puan-durumu-ne-1105449193.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), beşiktaş, galatasaray, ceza