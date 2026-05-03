Samsunspor'dan Galatasaray'a ağır darbe: Şampiyonluk düğümü yine çözülmedi, puan durumu ne?

2026-05-03T09:24+0300

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 4-1 kazandı. Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) attı. Galatasaray'ın puan durumu ne?Maçın ardından 'Galatarasay ve Fenerbahçe'nin puan durumları ne' sorusu bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray, 74 puanda kaldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 7'den 4'e indi. Samsunspor puanını 48 yaptı. Galatasaray maçında neler yaşandı? Özet anlatımla neler oldu?Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası baskısını artıran Samsunspor, 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. Devrenin sonuna kadar başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.İkinci yarıda Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin ağları havalandırmasıyla 57. dakikada öne geçti. Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle baskısını artıran ev sahibi ekip, 71. dakikada da Marius Mouandilmadji ile durumu 3-1 yaptı. Samsun ekibi, sonrasında Cherif Ndiaye'nin 83. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı: 4-1.Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Samsunspor maçı 4-1 kazandı.Bu sonuçla Galatasaray, ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı.Samsunspor ise 12. galibiyetini alarak puanını 48'e çıkarttı.Yunus, bu sezonki 10. golüne ulaştıGalatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Samsunspor karşısında bu sezonki 10. golünü kaydetti.Sezon başından beri Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Yunus, tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 10. kez fileleri havalandırdı.Leroy Sane'nin şutu direğe takıldıKarşılaşmanın 60. dakikasında Leroy Sane'nin vuruşunda top direkten döndü.Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.Günay, kırmızı kart gördüGalatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Günay, maçın 63. dakikasında Victor Osimhen'in hatalı geri pasında topla buluşan Mouandilmadji'ye müdahale etmek isterken ceza sahası dışında meşin yuvarlağa eliyle dokundu. Bu pozisyonda hakem Reşat Onur Coşkunses, tecrübeli file bekçisini direkt kırmızı kartla cezalandırdı.Günay'ın kırmızı kart görmesinin ardından Batuhan Şen, Leroy Sane'nin yerine oyuna girerek kaleyi devraldı.Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktıGalatasaray'ın 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen, Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesinin ardından sarı-kırmızılı formayla ilk lig maçına çıktı.Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve A takımdaki ilk maçına 2018-2019 sezonunda çıkan Batuhan, Samsunspor karşılaşmasıyla Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev aldı.Batuhan Şen, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 yendikleri maçta 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

