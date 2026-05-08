Terminatör repliğiyle tehdit davalık oldu: 'Hasta la vista baby'ye 6.5 yıl istendi

Bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Ş.K. isimli kadın, ayrılmak istediği için eski sevgilisi Prof. Dr. S.T.'nin kendisini tehdit ettiğini... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T09:59+0300

yaşam

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına yönelik taciz

kadına hakaret

dava

arnold schwarzenegger

terminatör

İstanbul'da bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Ş.T. isimli kadın, bir süre birliktelik yaşadığı ve ayrıldığı Prof. Dr. S.T.'nin kendisini Terminatör filminde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı baş karakterin ‘Hasta la vista baby’ şeklindeki repliğiyle ölümle tehdit ettiğini, şantaj yaptığını ve 'bir gecede 90 kez arayarak' rahatsız ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Yüzlerce kez aradı, mail gönderdi iddiasıHürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Ş.T. ile meslektaşı Prof. Dr. S.T. lise döneminden arkadaştı. İkili arasındaki arkadaşlık 2025 Ağustos ayının ardından duygusal birlikteliğe dönüştü. İddiaya göre ilerleyen süreçte Ş.T. isimli kadın, ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabul etmeyen S.T., yüzlerce kez telefonla arayarak ve mailler göndererek Prof. Dr. Ş.T.’yi rahatsız etmeye başladı. Ş.T.’nin ailesine ve görev yaptığı üniversitedeki rektöre, dekana ve öğretim üyelerine özel hayatıyla ilgili iftira içerikli mailler gönderen S.T., Ş.T.’nin gerçek dışı kişisel sağlık verilerini paylaştı.‘Hasta la vista baby’ diyerek tehdit etti'İddiaya göre Ş.T. isimli kadını Terminatör filminde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı baş karakterin ‘Hasta la vista baby’ şeklindeki repliğiyle ölümle tehdit eden Prof. Dr. S.T., sürekli olarak miktarını artırdığı paralarla şantaj yapmaya başladı. Eski sevgilisinin ısrarlı takip, ölümle tehdit, şantaj ve ağır hakaretlerine dayanamayan akademisyen Prof. Dr. Ş.T., avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.Ş.T. isimli kadın savcılığa verdiği ifadesinde eski sevgilisi S.T.’nin kendisini kızı, eski eşi ve mesleğiyle tehdit ettiğini söyledi. Ş.T., “Huzurum kalmadı. Yıllarca emek verdiğim akademik hayatım, aile hayatım, her şeyimi benden almaya çalıştı. Bir gecede 90 kez aradığı, sabahlara kadar mailler gönderdiği günler var. Hayatımı mahveden, maddi ve manevi olarak yıpratan S.T.’den şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.6.5 yıla kadar hapsi istendi İfade veren Prof. Dr. S.T. ise aleyhindeki suçlamaları reddetti. Ş.T. isimli kadınla duygusal ve cinsel birliktelik yaşadığını ifadesinde belirten S.T., bu birliktelik sonucunda virütik bir hastalığa yakalandığını iddia etti. S.T., “Kendisine tehdit ve şantaj uygulamadım. Başıma gelen virütik hastalık sebebiyle kendisine hakarete varan kelimeler söylemiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli S.T. hakkında ‘şantaj’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından 2 yıl 6 aydan 6,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenledi.

