https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/spacex-ussunde-patlama-kritik-gorev-oncesi-dikkat-ceken-olay-1105591492.html
SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay
SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay
Sputnik Türkiye
Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinde patlama meydana geldi. Olay, dünyanın en büyük roketi Starship’in kritik test uçuşu öncesinde... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T13:38+0300
2026-05-08T13:38+0300
2026-05-08T13:38+0300
dünya
elon musk
jim bridenstine
teksas
ay
nasa
spacex
starship
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096580928_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_01df06c42f57e7cce71c33dd31a059e2.jpg
SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketinin hazırlıkları sırasında meydana gelen patlama, canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntülerde büyük bir patlama bulutu oluştuğu ve parçaların metrelerce havaya savrulduğu görüldü.Patlama test sırasında meydana geldiPatlamanın, roket fırlatmaları sırasında oluşan aşırı ısıyı bastırmak için kullanılan su sistemi test edilirken yaşandığı belirtildi.Olayı canlı yayınlayan NASASpaceflight, sistemde patlama benzeri bir olay yaşandığını duyurdu.Kuruluş açıklamasında, "Bugünkü su sistemi testi sırasında patlama benzeri bir olay gözlemlendi" ifadeleri kullanıldı.Patlamanın Starship’in bir sonraki test uçuşunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.NASA’nın Ay planında kritik rol oynuyor124 metre yüksekliğindeki Starship ve Super Heavy güçlendiricisi, dünyanın en büyük roket sistemi olarak gösteriliyor.NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a insan göndermek için SpaceX ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı.Eski NASA yöneticisi Jim Bridenstine, programın oldukça karmaşık olduğunu belirterek bazı teknolojilerin hala geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.SpaceX’in bir sonraki Starship testinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dso-hantavirusun-kuresel-nufus-icin-olusturdugu-riski-dusuk-olarak-degerlendiriyoruz-1105590760.html
teksas
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096580928_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_444ca2dbe74d1d84de455915e7cb23b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, jim bridenstine, teksas, ay, nasa, spacex, starship
elon musk, jim bridenstine, teksas, ay, nasa, spacex, starship
SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay
Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinde patlama meydana geldi. Olay, dünyanın en büyük roketi Starship’in kritik test uçuşu öncesinde yaşandı.
SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketinin hazırlıkları sırasında meydana gelen patlama, canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntülerde büyük bir patlama bulutu oluştuğu ve parçaların metrelerce havaya savrulduğu görüldü.
Patlama test sırasında meydana geldi
Patlamanın, roket fırlatmaları sırasında oluşan aşırı ısıyı bastırmak için kullanılan su sistemi test edilirken yaşandığı belirtildi.
Olayı canlı yayınlayan NASASpaceflight, sistemde patlama benzeri bir olay yaşandığını duyurdu.
Kuruluş açıklamasında, "Bugünkü su sistemi testi sırasında patlama benzeri bir olay gözlemlendi" ifadeleri kullanıldı.
Patlamanın Starship’in bir sonraki test uçuşunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
NASA’nın Ay planında kritik rol oynuyor
124 metre yüksekliğindeki Starship ve Super Heavy güçlendiricisi, dünyanın en büyük roket sistemi olarak gösteriliyor.
NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a insan göndermek için SpaceX ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı.
Eski NASA yöneticisi Jim Bridenstine, programın oldukça karmaşık olduğunu belirterek bazı teknolojilerin hala geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.
SpaceX’in bir sonraki Starship testinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.