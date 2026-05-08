SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinde patlama meydana geldi. Olay, dünyanın en büyük roketi Starship'in kritik test uçuşu öncesinde... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T13:38+0300
13:38 08.05.2026
© AP Photo / Eric GaySpaceX Starship uzay aracı
Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinde patlama meydana geldi. Olay, dünyanın en büyük roketi Starship’in kritik test uçuşu öncesinde yaşandı.
SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketinin hazırlıkları sırasında meydana gelen patlama, canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntülerde büyük bir patlama bulutu oluştuğu ve parçaların metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

Patlama test sırasında meydana geldi

Patlamanın, roket fırlatmaları sırasında oluşan aşırı ısıyı bastırmak için kullanılan su sistemi test edilirken yaşandığı belirtildi.
Olayı canlı yayınlayan NASASpaceflight, sistemde patlama benzeri bir olay yaşandığını duyurdu.
Kuruluş açıklamasında, "Bugünkü su sistemi testi sırasında patlama benzeri bir olay gözlemlendi" ifadeleri kullanıldı.
Patlamanın Starship’in bir sonraki test uçuşunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

NASA’nın Ay planında kritik rol oynuyor

124 metre yüksekliğindeki Starship ve Super Heavy güçlendiricisi, dünyanın en büyük roket sistemi olarak gösteriliyor.
NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a insan göndermek için SpaceX ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı.
Eski NASA yöneticisi Jim Bridenstine, programın oldukça karmaşık olduğunu belirterek bazı teknolojilerin hala geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.
SpaceX’in bir sonraki Starship testinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
