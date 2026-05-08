https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/spacex-ussunde-patlama-kritik-gorev-oncesi-dikkat-ceken-olay-1105591492.html

SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay

SpaceX üssünde patlama: Kritik görev öncesi dikkat çeken olay

Sputnik Türkiye

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinde patlama meydana geldi. Olay, dünyanın en büyük roketi Starship’in kritik test uçuşu öncesinde... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T13:38+0300

2026-05-08T13:38+0300

2026-05-08T13:38+0300

dünya

elon musk

jim bridenstine

teksas

ay

nasa

spacex

starship

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096580928_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_01df06c42f57e7cce71c33dd31a059e2.jpg

SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketinin hazırlıkları sırasında meydana gelen patlama, canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntülerde büyük bir patlama bulutu oluştuğu ve parçaların metrelerce havaya savrulduğu görüldü.Patlama test sırasında meydana geldiPatlamanın, roket fırlatmaları sırasında oluşan aşırı ısıyı bastırmak için kullanılan su sistemi test edilirken yaşandığı belirtildi.Olayı canlı yayınlayan NASASpaceflight, sistemde patlama benzeri bir olay yaşandığını duyurdu.Kuruluş açıklamasında, "Bugünkü su sistemi testi sırasında patlama benzeri bir olay gözlemlendi" ifadeleri kullanıldı.Patlamanın Starship’in bir sonraki test uçuşunu etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.NASA’nın Ay planında kritik rol oynuyor124 metre yüksekliğindeki Starship ve Super Heavy güçlendiricisi, dünyanın en büyük roket sistemi olarak gösteriliyor.NASA, Artemis programı kapsamında Ay’a insan göndermek için SpaceX ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı.Eski NASA yöneticisi Jim Bridenstine, programın oldukça karmaşık olduğunu belirterek bazı teknolojilerin hala geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.SpaceX’in bir sonraki Starship testinin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dso-hantavirusun-kuresel-nufus-icin-olusturdugu-riski-dusuk-olarak-degerlendiriyoruz-1105590760.html

teksas

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, jim bridenstine, teksas, ay, nasa, spacex, starship