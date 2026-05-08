Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı: Doğum izni süresi dolmuşlar ne yapacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelin... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken, koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı.
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.
Karara göre toplam doğum izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre “doğumdan önceki 3 haftaya kadar” yerine “doğumdan önceki 2 haftaya kadar” olarak yeniden düzenlendi.
Koruyucu aileleri kapsayan yeni bir fıkra da düzenlemeye eklendi. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya tek başına (münferit olarak) koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek.
Doğum izni süresi dolmuşlar ne yapacak?
Karara göre 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla eski mevzuata göre doğum izni süresi dolmuş ancak yeni düzenlemeyle öngörülen 24 haftalık süreyi (doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren) henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personel, ek izinden faydalanabilecek.
Personelin, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmesi halinde kendilerine 8 hafta ilave doğum izni verilecek.