https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/sozlesmeli-personelin-dogum-izni-suresi-24-haftaya-cikarildi-dogum-izni-suresi-dolmuslar-ne-yapacak-1105580118.html

Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı: Doğum izni süresi dolmuşlar ne yapacak?

Sözleşmeli personelin doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı: Doğum izni süresi dolmuşlar ne yapacak?

Sputnik Türkiye

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde önemli artışlar içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelin... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T07:18+0300

2026-05-08T07:18+0300

2026-05-08T07:18+0300

türki̇ye

doğum izni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056448120_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_7bd4e3cb510a78dc68c91ae1ae2621e2.jpg

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.Karara göre toplam doğum izni süresi de 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca kadın personelin doğumdan önce çalışabileceği süre “doğumdan önceki 3 haftaya kadar” yerine “doğumdan önceki 2 haftaya kadar” olarak yeniden düzenlendi.Koruyucu aileleri kapsayan yeni bir fıkra da düzenlemeye eklendi. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya tek başına (münferit olarak) koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten itibaren isteği üzerine 10 gün izin verilecek.Doğum izni süresi dolmuşlar ne yapacak?Karara göre 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla eski mevzuata göre doğum izni süresi dolmuş ancak yeni düzenlemeyle öngörülen 24 haftalık süreyi (doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren) henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personel, ek izinden faydalanabilecek. Personelin, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmesi halinde kendilerine 8 hafta ilave doğum izni verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/dogum-izni-basvurusu-nasil-yapilir-bu-detaya-dikkat-1105534801.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğum izni