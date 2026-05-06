İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Doğum izni başvurusu nasıl yapılır? Bu detaya dikkat
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 8 haftalık ek izin başvuruları sürüyor. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler, ek rapor... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
13:58 06.05.2026
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 8 haftalık ek izin başvuruları sürüyor. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler, ek rapor olmadan bu haktan yararlanabilecek. Bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 ve sonrasına denk gelen doğum sonrası raporların süre uzatımı ise SGK tarafından otomatik yapılacak.
Doğum izni başvurusu ile ilgili detaylar çalışan annelerin gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Yeni sistem kapsamında annelere 8 haftalık ilave izin hakkı tanındı.

Başvurular devam ediyor

Yeni düzenleme sonrası hem yeni doğum yapacak anneler hem de hali hazırda izinde bulunan çalışanlar başvuru sürecini araştırmaya başladı. Düzenlemeye göre, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir ek rapora ihtiyaç olmadan bu kanuni haktan yararlanabiliyor.
Başvuru için annelerin:
Bebeklerinin kimlik fotokopisini
İlave izin talebini içeren dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

Son başvuru tarihine dikkat

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen annelerin, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

SGK süre uzatımını otomatik yapacak

Düzenlemede dikkat çeken ayrıntılardan biri de SGK otomatik süre uzatımı oldu. Buna göre, 1 Mayıs 2026 ve sonrasında başlayacak doğum sonrası raporlar, yeni mevzuata göre 16 hafta olarak düzenlenecek. Ayrıca doğum sonrası rapor başlangıç tarihi daha önce olsa bile, bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 ve sonrasına denk gelen raporların süre uzatımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir başvuru gerekmeksizin otomatik yapılacak.
Doğum izni - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
8 hafta ek doğum izni için başvurular başladı
4 Mayıs, 12:40
