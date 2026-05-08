Skriniar iddiasına Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe'den Milan Skriniar'la ilgili iddialara sert cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Milan Skriniar iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Kabul edilemez'NE OLMUŞTU?Barış Yurduseven, TRT Spor'da şu ifadeleri kullanmıştı:
15:05 08.05.2026
Fenerbahçe'den Milan Skriniar'la ilgili iddialara sert cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler; eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Barış Yurduseven’in TRT Spor ekranlarında kulübümüz, başkanımız ve sporcularımıza yönelik kullandığı ifadeler; hiçbir somut bilgiye dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan, hedef gösterici ve sorumsuz açıklamalardır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetim süreçlerini, futbol yapılanmasını ve profesyonel kadrolarını; dedikodu, ima ve kişisel yorumlarla itibarsızlaştırmaya yönelik bu yaklaşımın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Kulübümüz bünyesinde görev almış ya da almakta olan hiçbir profesyonelin kamuoyu önünde bu şekilde hedef haline getirilmesini doğru bulmuyoruz."

'Kabul edilemez'

"Özellikle belirli isimler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı dili; Fenerbahçe’ye hizmet etmiş insanları taraftarımızın önüne bilinçli şekilde atmakta, kulübümüze zarar vermektedir. Ayrıca böylesine ağır itham ve hedef gösterici söylemlerin, kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyan bir ekran üzerinden hiçbir sorgulama ve denge gözetilmeksizin dile getirilmiş olması da yayıncılık ilkeleri açısından kabul edilemezdir.Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler; eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve kişi hedef göstermeye yönelik bu sorumsuz üsluba karşı gerekli tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu ayrıca belirtmek isteriz."
NE OLMUŞTU?
Barış Yurduseven, TRT Spor'da şu ifadeleri kullanmıştı:
"İçeride 'klik' var diyorlar, gördük kliğin kim olduğunu. Kaleciyi attırdı Galatasaray maçında dışarıya o Skriniar. Ona azıcık bir bakın, bir kamera yollayın sadece onu çekin, onun hareketlerine bir bakın. Hele Galatasaray maçında yaptıklarına bir bakın onun. Kaleciyi o attırdı dışarı, yüzde 100 o attırdı dışarı. Sen takım kaptanı olsan devre arası hocana dersin ki, 'Hoca bunu dışarı al.' 20 ve 42. dakikalarda atılması lazımdı onun 2 defa."
