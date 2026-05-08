https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/sinavdan-dusuk-not-alan-ogrenci-universiteyi-dava-acti-bilirkisi-ogrenciyi-hakli-buldu-1105582663.html

Sınavdan düşük not alan öğrenci üniversiteyi dava açtı: Bilirkişi öğrenciyi haklı buldu

Sınavdan düşük not alan öğrenci üniversiteyi dava açtı: Bilirkişi öğrenciyi haklı buldu

Sputnik Türkiye

Balıkesir Üniversitesi'nde bir öğrenci hocası tarafından kasıtlı olarak düşük not verildiğini belirterek dava açtı. Bilirkişi raporu öğrencinin haklı olduğunu... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T09:09+0300

2026-05-08T09:09+0300

2026-05-08T09:09+0300

türki̇ye

üniversite

öğrenci

balıkesir üniversitesi

sınav

mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/03/1050435790_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_678153fbf438fe5c477eb2947a1f89da.jpg

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi, dersin hocasının kasıtlı olarak kendisine düşük not verdiği iddiasını yargıya taşıdı. 40 alan öğrencinin sınav kağıdı bilirkişi incelemesine gönderildi. Gelen raporda, öğrencinin 62 alması gerektiği ortaya çıktı. Önce hocaya sonra dekanlığa itiraz ettiNTV'nin haberine göre, Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sedanur Kaya, 'Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi' dersinden bütünleme sınavına girdi. Sonuçlar açıklanınca dersten kaldığını gören 28 yaşındaki öğrenci, büyük bir şok yaşadı. Önce dersin hocasıyla görüşmek istedi ama talebi kabul edilmedi. Bunun üzerine dekanlığa yazı yazarak sınav kağıdının incelenmesini talep etti. Ancak kendisine 'bir yanlış yok' yanıtı verilince konuyu yargıya taşıdı. Üniversite yönetiminden şikayetçi olan Kaya, "Haksızlık görünce konuşurum. Bu durum da onu rahatsız etti diye düşünüyorum. Sınav kağıdının taraflı okunduğunu zaten ben biliyordum. Aslında bütünlemeye dahi bırakılmamam gerekiyordu." diye konuştu. Bilirkişi bütün sınav kağıtlarını tek tek inceledi Açılan davada mahkeme bilirkişi atadı. Hem sınava giren diğer öğrencilerin kağıtlarıyla karşılaştırma yapıldı hem de yanıtlar incelendi. Kaya'nın avukatı Emre Sandıkçı, "Bir başka öğrenci 10 puan aldığı soruda benim müvekkilim aynı cevabı yazmış ve sıfır puan almış. Bilirkişi tek tek tespit etti" derken gelen bilirkişi raporunda öğrencinin 40 değil aslında 62 alması gerektiği belirtildi. Avukat Sandıkçı, üniversite yönetiminin rapora itiraz ettiğini ancak idare mahkemesinin raporda herhangi bir problem olmadığına yönelik karar aldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/sezlong-savasi-mahkemelik-oldu-sabah-6da-kalkip-yer-bulamayan-turist-tatil-sirketine-dava-acti-1105560454.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üniversite, öğrenci, balıkesir üniversitesi , sınav, mahkeme