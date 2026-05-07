'Şezlong savaşı' mahkemelik oldu: Sabah 6'da kalkıp yer bulamayan turist, tatil şirketine dava açtı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın Kos Adası’nda tatildeyken şezlong bulamadığını söyleyen Alman turist, tur şirketine açtığı davada 900 eurodan fazla tazminat kazandı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T12:00+0300

Yunanistan tatilinde her gün şezlong aramak zorunda kaldığını söyleyen bir Alman turist, tur şirketine açtığı davayı kazandı. Kimliği açıklanmayan turist, ailesiyle birlikte 2024 yılında Kos Adası’nda tatil yaptığını ve oteldeki misafirlerin şezlongları havlu bırakarak erkenden rezerve etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirtti.Mahkemeye sunulan ifadeye göre turist, her sabah saat 06.00’da kalkmasına rağmen ailesi için boş şezlong bulamadığını, hatta çocuklarının zaman zaman yerde uzanmak zorunda kaldığını söyledi.Turist, tur operatörünün otelin “havluyla yer ayırma yasağını” uygulamadığını ve bu nedenle tatilin beklenen koşullarda geçmediğini savunarak dava açtı.Mahkeme tatilin 'ayıplı' olduğuna hükmettiHanover bölge mahkemesi ise ailenin lehine karar verdi. Mahkeme, dört kişilik ailenin satın aldığı paket tatilin “ayıplı” olduğuna hükmetti.Aile, tatil için toplam 7 bin 186 euro ödeme yapmıştı. Tur şirketi daha önce 350 euro geri ödeme teklif ederken, mahkeme toplam tazminatın 986,70 euroya (yaklaşık 53 bin TL) çıkarılmasına karar verdi.Hakimler kararlarında, tur şirketinin oteli doğrudan işletmese bile misafirler için “makul” sayıda şezlong erişimini sağlayacak bir organizasyon yapısı oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.Özellikle yaz aylarında popüler tatil bölgelerinde sıkça görülen “şezlong savaşları”, turistlerin sabah erken saatlerde havlu bırakarak yer ayırması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oluyor.Geçen yıl sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı turistlerin Tenerife’de havuz kenarında yer kapabilmek için geceyi şezlonglarda geçirdiği görülmüştü.Bazı tur şirketleri ise bu uygulamaya karşı önlem almaya başladı. İspanya’nın bazı bölgelerinde ise şezlongu havluyla rezerve edip saatlerce kullanmayan turistlere 250 euroya kadar ceza uygulanabiliyor.

