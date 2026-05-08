Hantavirüs alarmı sonrası hastaneye kaldırılan hostes ilgili DSÖ’den açıklama
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Johannesburg'da hantavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve lüks kruvaziyerde ölen hastalardan biriyle şüpheli teması bulunan... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Johannesburg'da hantavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve lüks kruvaziyerde ölen hastalardan biriyle şüpheli teması bulunan hostesin hantavirüs taşımadığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüs şüphesiyle Hollanda’da hastaneye kaldırılan KLM kabin memurunun test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Güney Afrika açıklarında seyreden MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan salgın sonrası hantavirüsten ölen bir kadınla temas kurduğu gerekçesiyle şüphenilmişti.
Hollandalı kabin memuru, Johannesburg’ta hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadın yolcuyla temas etmişti. Hafif semptomlar göstermesi üzerine Amsterdam’da hastaneye kaldırılan görevlinin durumu, virüsün insandan insana bulaşabileceği yönündeki tartışmaları beraberinde getirmişti.
Reuters’ın aktardığına göre Hollandalı yayın kuruluşu RTL, hastaneye kaldırılan kişinin KLM’de görev yapan bir kabin memuru olduğunu duyurmuştu. Hollanda Sağlık Bakanlığı da memurun, hayatını kaybeden kadın yolcuyla temas ettiğini doğrulamıştı.
Gemide ölen yolcu öncesinde uçakla seyahat etmişti
Hayatını kaybeden kadın, Güney Afrika açıklarında seyreden Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınıyla bağlantılı vakalardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Kadının eşi ve bir Alman yolcu da salgında yaşamını yitirmişti.
Kadının eşi ilk belirtileri 6 Nisan’da göstermiş ve beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Kadın ise Saint Helena Adası’nda gemiden indikten sonra Johannesburg’a geçmiş, ardından Amsterdam’a gitmek üzere KLM uçağına binmeye çalışmıştı. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle uçağa kabul edilmemiş, ertesi gün hastanede yaşamını yitirmişti.
Hollanda Kamu Sağlığı Kurumu RIVM, kadının 25 Nisan’da Johannesburg’ta KLM uçağında kısa süre bulunduğunu açıklamıştı. KLM ise mürettebatın yolcunun sağlık durumunu uçuş için uygun bulmadığını belirtmişti.
Salgının merkezindeki virüsün, hantavirüsün “And türü” olduğu değerlendiriliyor. Çoğunlukla Arjantin, Şili ve Patagonya bölgesinde görülen bu tür, diğer hantavirüs çeşitlerinden farklı olarak sınırlı da olsa insandan insana bulaş potansiyeliyle biliniyor.
Uzmanlara göre hantavirüs genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Virüs, yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Ağır vakalarda “Hantavirüs Akciğer Sendromu” gelişebiliyor ve hastalık yoğun bakım gerektirebiliyor.