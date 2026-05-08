Hantavirüs alarmı sonrası hastaneye kaldırılan hostes ilgili DSÖ’den açıklama

Salgının merkezindeki virüsün, hantavirüsün “And türü” olduğu değerlendiriliyor. Çoğunlukla Arjantin, Şili ve Patagonya bölgesinde görülen bu tür, diğer hantavirüs çeşitlerinden farklı olarak sınırlı da olsa insandan insana bulaş potansiyeliyle biliniyor.

Uzmanlara göre hantavirüs genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Virüs, yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Ağır vakalarda “Hantavirüs Akciğer Sendromu” gelişebiliyor ve hastalık yoğun bakım gerektirebiliyor.