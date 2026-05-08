Rusya, Trump’ın 9–11 Mayıs ateşkes önerisini kabul etti
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9-11 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
22:19 08.05.2026
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9-11 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donald Trump’ın 9–11 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak ateşkes önerisini kabul ettiğini, bu süre içinde tarafların “bine bin” formatında esir takası yapmayı kararlaştırdığını açıkladı.
Uşakov, ateşkesin en önemli maddelerinden birinin "bine bin" formatında yapılacak kapsamlı bir esir takası olduğunu belirterek, “Ateşkes döneminde üzerinde anlaşılan en önemli husus, her iki taraftan biner kişi olmak üzere esir değişimi yapılmasıdır” dedi.
Bu kararın, Putin ile Trump arasında kısa süre önce yapılan telefon görüşmesinin ardından alındığını belirten Uşakov, önerinin sembolik önemine de dikkat çekti. Uşakov, "Başkan Trump’ın inisiyatifinin, Nazizm üzerindeki zaferin 81. yıldönümüne, bizim kutsal bayramımıza denk getirilmiş olması önemlidir" ifadelerini kullandı.
