Lavrov: Avrupa’da Hitler’in deneyimini tekrarlayarak Rusya’ya saldırma çağrıları yapılıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’da Nazizm’in tekrar baş kaldırdığını ve 2. Dünya Savaşı tarihini yeniden yazma girişimlerinin gözlemlendiğini belirtti. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T11:57+0300
11:48 08.05.2026 (güncellendi: 11:57 08.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık binasında, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölen diplomatlar için düzenlenen anma töreninde konuştu.
Lavrov, “Nazizm yeniden baş kaldırıyor. Sadece ideolojik anlamda değil. Aynı zamanda tarihi ve 2. Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden yazma girişimleri de artıyor” ifadesini kullandı.
İdeolojik boyutun ötesinde, günümüz koşullarında Nazizme karşı mücadele tamamen pratik bir anlam kazandığını söyleyen Rus Bakan, “Avrupa'da birçokları utanmadan Hitler ve yandaşlarının deneyimini tekrarlama ve ülkemize stratejik yenilgi yaşatma amacıyla saldırma çağrılarını yapıyor” dedi.
Lavrov, “Şunu net olarak söylemek istiyorum ki, Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarından dolayı, onlara merhamet gösterilmeyecek” diye kaydetti.