Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 1365 kez ihlal etti
09:40 08.05.2026 (güncellendi: 10:06 08.05.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Ukrayna tarafından ciddi ihlaller gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta ilan ettiği ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiği bildirildi.
Bakanlık verilerine göre, Kiev rejimi bu süre zarfında özel askeri harekat bölgesi içinde İHA'larla toplam 887 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların 394'ü FPV tipi İHA'larla yapıldı.
Harekat bölgesi dışındaki hareketliliğe de dikkat çekilen açıklamada "Gece yarısından itibaren Rus hava savunma sistemleri, 6’sı füze olmak üzere toplam 396 hava saldırı aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna tarafının saldırılarına karşılık verildiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 'simetrik karşılık' prensibiyle yanıt verdiğinin altını çizdi. Rus birlikler, Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemleri, topçu ve havan mevzileri, komuta kontrol merkezleri ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı.
Bakanlık, söz konusu karşılıkların yalnızca ateşkes ihlallerine yanıt olarak ve tespit edilen atış noktalarına yönelik gerçekleştirildiğini de vurguladı.
Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanı İHA saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, hava seyrüsefer sistemlerinin bulunduğu bir idari binaya İHA isabet etmesi nedeniyle Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.
Havalimanlarındaki personelin güvende olduğunu bildiren bakanlık, uzman ekiplerin teçhizatı kontrol ettiğini belirtti.
Putin'in ilan ettiği ateşkes gece başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği ateşkes gece 00:00 itibarıyla başladı.
Ateşkes 10 Mayıs’a kadar sürecek olup, Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayii hedeflerine saldırı düzenlemeyecek.
