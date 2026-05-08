Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ateskesi-1365-kez-ihlal-etti-1105583963.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 1365 kez ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 1365 kez ihlal etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Ukrayna tarafından ciddi ihlaller... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T09:40+0300
2026-05-08T10:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
ukrayna
rusya
kiev
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ateşkes
ateşkes ihlali
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105365206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0afa433339a20b50d9424f56b45a4698.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta ilan ettiği ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiği bildirildi.Bakanlık verilerine göre, Kiev rejimi bu süre zarfında özel askeri harekat bölgesi içinde İHA'larla toplam 887 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların 394'ü FPV tipi İHA'larla yapıldı.Harekat bölgesi dışındaki hareketliliğe de dikkat çekilen açıklamada "Gece yarısından itibaren Rus hava savunma sistemleri, 6’sı füze olmak üzere toplam 396 hava saldırı aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.Ukrayna tarafının saldırılarına karşılık verildiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 'simetrik karşılık' prensibiyle yanıt verdiğinin altını çizdi. Rus birlikler, Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemleri, topçu ve havan mevzileri, komuta kontrol merkezleri ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı.Bakanlık, söz konusu karşılıkların yalnızca ateşkes ihlallerine yanıt olarak ve tespit edilen atış noktalarına yönelik gerçekleştirildiğini de vurguladı.Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanı İHA saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldıRusya Ulaştırma Bakanlığı, hava seyrüsefer sistemlerinin bulunduğu bir idari binaya İHA isabet etmesi nedeniyle Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.Havalimanlarındaki personelin güvende olduğunu bildiren bakanlık, uzman ekiplerin teçhizatı kontrol ettiğini belirtti.Putin'in ilan ettiği ateşkes gece başladıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği ateşkes gece 00:00 itibarıyla başladı. Ateşkes 10 Mayıs’a kadar sürecek olup, Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayii hedeflerine saldırı düzenlemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putinin-ilan-ettigi-zafer-gunu-ateskesi-yururluge-girdi-1105579016.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105365206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30c4e3bda2a0fcc132a7e5203c0921c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ukrayna, rusya, kiev, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ateşkes, ateşkes ihlali, özel askeri harekat, vladimir putin
haberler, ukrayna, rusya, kiev, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ateşkes, ateşkes ihlali, özel askeri harekat, vladimir putin

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, ateşkesi 1365 kez ihlal etti

09:40 08.05.2026 (güncellendi: 10:06 08.05.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Ukrayna tarafından ciddi ihlaller gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta ilan ettiği ateşkesin başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun ateşkes rejimini 1365 kez ihlal ettiği bildirildi.

Bakanlık verilerine göre, Kiev rejimi bu süre zarfında özel askeri harekat bölgesi içinde İHA'larla toplam 887 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların 394'ü FPV tipi İHA'larla yapıldı.

Harekat bölgesi dışındaki hareketliliğe de dikkat çekilen açıklamada "Gece yarısından itibaren Rus hava savunma sistemleri, 6’sı füze olmak üzere toplam 396 hava saldırı aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna tarafının saldırılarına karşılık verildiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 'simetrik karşılık' prensibiyle yanıt verdiğinin altını çizdi. Rus birlikler, Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar sistemleri, topçu ve havan mevzileri, komuta kontrol merkezleri ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı.

Bakanlık, söz konusu karşılıkların yalnızca ateşkes ihlallerine yanıt olarak ve tespit edilen atış noktalarına yönelik gerçekleştirildiğini de vurguladı.

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanı İHA saldırısı nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, hava seyrüsefer sistemlerinin bulunduğu bir idari binaya İHA isabet etmesi nedeniyle Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

Havalimanlarındaki personelin güvende olduğunu bildiren bakanlık, uzman ekiplerin teçhizatı kontrol ettiğini belirtti.

Putin'in ilan ettiği ateşkes gece başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği ateşkes gece 00:00 itibarıyla başladı.

Ateşkes 10 Mayıs’a kadar sürecek olup, Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayii hedeflerine saldırı düzenlemeyecek.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
DÜNYA
Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi
00:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала