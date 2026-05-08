Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes, yürürlüğe girdi. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
00:36 08.05.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes, yürürlüğe girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği ateşkes başladı. Ateşkes 10 Mayıs’a kadar sürecek; Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayii hedeflerine saldırı düzenlemeyecek.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ateşkes 10 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin konuşlandığı alanlara ve Ukrayna topraklarının derinliklerinde savunma sanayiyle bağlantılı hedeflere saldırı gerçekleştirmeyecek.
Bakanlık, Kiev yönetimini de bu karara uymaya çağırdı; ancak Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rusya’nın yerleşim yerleri ile altyapısına saldırı girişiminde bulunması halinde “gerekli yanıtın” verileceği uyarısında bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’nin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni sırasında Moskova’ya insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceklerine dair sözlerine atıfta bulunularak, törenleri hedef alacak her türlü girişime karşı Rus ordusunun Kiev’in merkezine misilleme saldırıları düzenleyeceği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı ayrıca, Kiev’de yaşayan siviller ile kentteki yabancı diplomatik misyon çalışanlarını, olası bir tırmanma riskine karşı şehri zamanında terk etmeye çağırdı.
