https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putinin-ilan-ettigi-zafer-gunu-ateskesi-yururluge-girdi-1105579016.html

Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi

Putin’in ilan ettiği Zafer Günü ateşkesi yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla duyurduğu tek taraflı ateşkes, yürürlüğe girdi. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T00:36+0300

2026-05-08T00:36+0300

2026-05-08T00:36+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

ateşkes

vladimir putin

9 mayıs

zafer günü

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731763_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_456806982ea21f018f23b76cbb35b4b8.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği ateşkes başladı. Ateşkes 10 Mayıs’a kadar sürecek; Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktalara ve ülkenin derinliklerindeki savunma sanayii hedeflerine saldırı düzenlemeyecek.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ateşkes 10 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin konuşlandığı alanlara ve Ukrayna topraklarının derinliklerinde savunma sanayiyle bağlantılı hedeflere saldırı gerçekleştirmeyecek.Bakanlık, Kiev yönetimini de bu karara uymaya çağırdı; ancak Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rusya’nın yerleşim yerleri ile altyapısına saldırı girişiminde bulunması halinde “gerekli yanıtın” verileceği uyarısında bulundu.Bakanlığın açıklamasında, Vladimir Zelenskiy’nin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni sırasında Moskova’ya insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyebileceklerine dair sözlerine atıfta bulunularak, törenleri hedef alacak her türlü girişime karşı Rus ordusunun Kiev’in merkezine misilleme saldırıları düzenleyeceği ifade edildi.Savunma Bakanlığı ayrıca, Kiev’de yaşayan siviller ile kentteki yabancı diplomatik misyon çalışanlarını, olası bir tırmanma riskine karşı şehri zamanında terk etmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rusyadan-kieve-uyari-9-mayista-ateskes-ihlal-edilirse-kieve-yogun-fuze-saldirisi-duzenlenecek-1105576715.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ateşkes, vladimir putin, 9 mayıs, zafer günü, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri