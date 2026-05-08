https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/rosatom-irandaki-busehr-nukleer-santralinin-2-reaktoru-yuzde-60-tamamlandi-1105602255.html
Rosatom: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nin 2. reaktörü yüzde 60 tamamlandı
Rosatom: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nin 2. reaktörü yüzde 60 tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) inşaat çalışmalarının planlandığı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T18:07+0300
2026-05-08T18:07+0300
2026-05-08T18:07+0300
dünya
rosatom
aleksey lihaçev
i̇ran
buşehr nükleer güç santrali
rusya
tahran
reaktör
ünite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001703_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_1fb7f68cdfa8bcf7916f42f194f690fe.jpg
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali’nin Rusya için öncelikli proje olmaya devam ettiğini belirterek, 2. ünitenin reaktörünün yüzde 60, bu üniteye ait buhar jeneratörlerinin ise yüzde 50 oranında tamamlandığını, ana ekipman sevkiyatının 2027’de başlamasının planlandığını söyledi.Lihaçev, “2 numaralı güç ünitesi reaktörü yüzde 60'tan fazla, buhar jeneratörleri ise yüzde 50 oranında tamamlandı. Ana ekipmanların sevkiyatına gelecek yıl başlamayı planlıyoruz” dedi.Rosatom Genel Müdürü, 3. güç ünitesi için de ekipman üretim sürecinin devam ettiğini belirterek, “3. üniteye ait ekipmanlar için metalurjik dökümler ve dövme parçaların üretimi sürüyor. Buşehr projesi bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Rusya’da, Rosatom’a bağlı tesislerde santrale yönelik ekipmanların üretimi planlandığı şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.Lihaçev, Buşehr NGS’nin halihazırda faaliyette olan 1. güç ünitesine ilişkin olarak da “1 numaralı güç ünitesi yüzde 100 kapasiteyle yük taşımaya devam ediyor” bilgisini paylaştı.Rosatom Genel Müdürü, sahadaki genel duruma ilişkin değerlendirmesinde ise, “Buşehr NGS sahasındaki durum genel olarak sakin” dedi. Lihaçev’e göre, santral sahasında Rosatom’dan 20 personel ve yaklaşık 2 bin 200 İranlı inşaat personeli görev yapmayı sürdürüyor; ayrıca 4 Rus uzman da Tahran’daki merkez ofiste bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/akkuyu-ngsde-dev-adim-2-guc-unitesinin-isletmeye-alma-izni-cikti-1105572949.html
i̇ran
rusya
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001703_131:0:1870:1304_1920x0_80_0_0_9258b48e208d78babee38334619e2618.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rosatom, aleksey lihaçev, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali, rusya, tahran, reaktör, ünite
rosatom, aleksey lihaçev, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali, rusya, tahran, reaktör, ünite
Rosatom: İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nin 2. reaktörü yüzde 60 tamamlandı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) inşaat çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ve projenin Rusya açısından stratejik önemini koruduğunu belirtti.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’daki Buşehr Nükleer Güç Santrali’nin Rusya için öncelikli proje olmaya devam ettiğini belirterek, 2. ünitenin reaktörünün yüzde 60, bu üniteye ait buhar jeneratörlerinin ise yüzde 50 oranında tamamlandığını, ana ekipman sevkiyatının 2027’de başlamasının planlandığını söyledi.
Lihaçev, “2 numaralı güç ünitesi reaktörü yüzde 60'tan fazla, buhar jeneratörleri ise yüzde 50 oranında tamamlandı. Ana ekipmanların sevkiyatına gelecek yıl başlamayı planlıyoruz” dedi.
Rosatom Genel Müdürü, 3. güç ünitesi için de ekipman üretim sürecinin devam ettiğini belirterek, “3. üniteye ait ekipmanlar için metalurjik dökümler ve dövme parçaların üretimi sürüyor. Buşehr projesi bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Rusya’da, Rosatom’a bağlı tesislerde santrale yönelik ekipmanların üretimi planlandığı şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Lihaçev, Buşehr NGS’nin halihazırda faaliyette olan 1. güç ünitesine ilişkin olarak da “1 numaralı güç ünitesi yüzde 100 kapasiteyle yük taşımaya devam ediyor” bilgisini paylaştı.
Rosatom Genel Müdürü, sahadaki genel duruma ilişkin değerlendirmesinde ise, “Buşehr NGS sahasındaki durum genel olarak sakin” dedi. Lihaçev’e göre, santral sahasında Rosatom’dan 20 personel ve yaklaşık 2 bin 200 İranlı inşaat personeli görev yapmayı sürdürüyor; ayrıca 4 Rus uzman da Tahran’daki merkez ofiste bulunuyor.