Rusya’dan Kiev’e uyarı: 9 Mayıs’ta ateşkes ihlal edilirse Kiev’e yoğun füze saldırısı düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya kalkışması halinde, Kiev’e yönelik yoğun bir füze saldırısı... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T20:12+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, 8-9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için ilan edilen ateşkesin Ukrayna tarafından ihlal edilmesi ve Rusya topraklarına saldırı girişiminde bulunulması halinde, Kiev’e yönelik yoğun füze saldırısı düzenleneceğini açıkladı. Bakanlık, Moskova’daki törenleri insansız hava araçlarıyla vurmakla tehdit eden Vladimir Zelenskiy’e de atıfta bulunarak, girişimlerin “Kiev’in merkezine yapılacak misilleme saldırısıyla” karşılaşacağı uyarısı yaptı.Bakanlık açıklamasında, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, özel askeri harekat bölgesinde ilan edilen ateşkesi ihlal etmesi ya da Rus bölgelerindeki yerleşim yerlerine ve tesislere saldırı girişiminde bulunması durumunda, Silahlı Kuvvetler tarafından derhal gerekli yanıt verilecektir” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkes süresince Ukrayna ordusunun konuşlandığı bölgeler ile ülkenin içlerindeki savunma sanayii tesislerine saldırı düzenlenmeyeceğini belirterek, Kiev yönetimine de benzer adımlar atması çağrısında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Savunma Bakanlığı, Zafer Günü kutlamaları kapsamında 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile cephe hattında tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kapsamda ateşkesin yürürlüğe girmesi için Kiev’in onay ya da karşılık vermesinin gerekmediğini vurgulamıştı.Bakanlık, Vladimir Zelenskiy’nin, Moskova’daki 9 Mayıs askeri geçit töreni sırasında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleme yönündeki tehditlerini dikkate aldıklarını belirterek, “Zafer Günü kutlamalarını sabote etmeye yönelik her türlü girişim, Kiev’in merkezine yapılacak füze saldırısıyla karşılık bulacaktır” uyarısında bulunmuştu.

