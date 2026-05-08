Putin’den Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e ‘Zafer Günü’ teşekkürü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e teşekkür... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T23:01+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede, Tokayev’in 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere ülkesine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Putin, “Sizi bu özel günlerde burada görmekten memnuniyet duyuyorum. Zafer Günü etrafında yaşanan tüm tartışmalara rağmen, Moskova’ya gelmeyi ve bu günleri Rusya ile birlikte geçirmeyi mümkün gördünüz. Bu, Kazakistan ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde bulunduğunun en iyi kanıtıdır” ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye gelmesinde Tokayev’in rolüne dikkat çeken Putin, “Bu büyük ölçüde sizin ve devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesine yaptığınız kişisel katkı sayesinde oldu. Bir kez daha Moskova’da bulunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.Putin, Zafer Günü’nün hem Rusya hem de Kazakistan halkları için özel önem taşıdığını vurgulayarak, “Ailenizin savaş yıllarındaki olaylarla doğrudan bağlantılı olduğunu biliyorum. Bizim için ve halkımız için bu, büyük, anlamlı, belki de hepimiz için en önemli bayramdır ” diye konuştu.
vladimir putin, kasım cömert tokayev, görüşme, rusya, kazakistan, moskova, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü
