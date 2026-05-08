https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putinden-kazakistan-cumhurbaskani-tokayeve-zafer-gunu-tesekkuru-1105607062.html

Putin’den Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e ‘Zafer Günü’ teşekkürü

Putin’den Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e ‘Zafer Günü’ teşekkürü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e teşekkür... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T23:01+0300

2026-05-08T23:01+0300

2026-05-08T23:01+0300

dünya

vladimir putin

kasım cömert tokayev

görüşme

rusya

kazakistan

moskova

9 mayıs zafer bayramı

zafer günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0a/1053709770_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_40ef2d1bcd356df9934ef4c18eb92488.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede, Tokayev’in 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere ülkesine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Putin, “Sizi bu özel günlerde burada görmekten memnuniyet duyuyorum. Zafer Günü etrafında yaşanan tüm tartışmalara rağmen, Moskova’ya gelmeyi ve bu günleri Rusya ile birlikte geçirmeyi mümkün gördünüz. Bu, Kazakistan ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde bulunduğunun en iyi kanıtıdır” ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilerin bu seviyeye gelmesinde Tokayev’in rolüne dikkat çeken Putin, “Bu büyük ölçüde sizin ve devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesine yaptığınız kişisel katkı sayesinde oldu. Bir kez daha Moskova’da bulunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.Putin, Zafer Günü’nün hem Rusya hem de Kazakistan halkları için özel önem taşıdığını vurgulayarak, “Ailenizin savaş yıllarındaki olaylarla doğrudan bağlantılı olduğunu biliyorum. Bizim için ve halkımız için bu, büyük, anlamlı, belki de hepimiz için en önemli bayramdır ” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/rusya-trumpin-911-mayis-ateskes-onerisini-kabul-etti-1105606925.html

rusya

kazakistan

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kasım cömert tokayev, görüşme, rusya, kazakistan, moskova, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü