Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putin-rostovdaki-hava-trafik-merkezine-saldiriyi-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1105606167.html
Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi
Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırının “kesin olarak terör... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T21:27+0300
2026-05-08T21:31+0300
dünya
vladimir putin
güvenlik konseyi
rostov
ukrayna
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_2ba5b536cbc9058339fc869f76972827.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırıyı Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Rus lider, saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu belirterek, olası bir sivil havacılık faciasının, hava trafik kontrolörlerinin “yüksek profesyonellikteki çalışması” sayesinde önlendiğini söyledi.Putin, “Kiev rejimi, açıkça terörist nitelikte bir eylem daha gerçekleştirdi. Özellikle, Rostov bölgesel hava trafik kontrol merkezine saldırdı” ifadelerini kullandı.Rus lider, saldırının sivil uçuşların güvenliği açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu saldırı, kuşkusuz sivil hava araçlarının güvenliği üzerinde etkili olabilirdi. Neyse ki hiçbir trajik olay yaşanmadı” dedi.Sabah saatlerinde, Rostov-na-Donu’da “Rusya’nın Güney Aeronavigasyonu” adlı kuruluşun idari binasına Ukrayna insansız hava araçlarının isabet etmesi sonucu bölgede 13 havalimanının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Günün ikinci yarısında bazı havalimanlarında uçuşlar kısmen yeniden başlatıldı.Başbakan Yardımcısı Vitaliy Saveliyev, ülkenin güneyindeki hava trafiğinin iki-üç gün içinde tamamen normale dönmesinin planlandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/ukrayna-ateskesi-ihlal-etti-rusya-bolgelerine-iha-saldirilari-duzenlendi-1105580928.html
rostov
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_f3fd13978c9eb2051200aeb181b1efa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, güvenlik konseyi, rostov, ukrayna, terör eylemi
vladimir putin, güvenlik konseyi, rostov, ukrayna, terör eylemi

Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi

21:27 08.05.2026 (güncellendi: 21:31 08.05.2026)
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu söyleyerek, olası bir sivil havacılık faciasının hava trafik kontrolörlerinin profesyonel çalışmasıyla önlendiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırıyı Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Rus lider, saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu belirterek, olası bir sivil havacılık faciasının, hava trafik kontrolörlerinin “yüksek profesyonellikteki çalışması” sayesinde önlendiğini söyledi.
Putin, “Kiev rejimi, açıkça terörist nitelikte bir eylem daha gerçekleştirdi. Özellikle, Rostov bölgesel hava trafik kontrol merkezine saldırdı” ifadelerini kullandı.
Rus lider, saldırının sivil uçuşların güvenliği açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu saldırı, kuşkusuz sivil hava araçlarının güvenliği üzerinde etkili olabilirdi. Neyse ki hiçbir trajik olay yaşanmadı” dedi.
Sabah saatlerinde, Rostov-na-Donu’da “Rusya’nın Güney Aeronavigasyonu” adlı kuruluşun idari binasına Ukrayna insansız hava araçlarının isabet etmesi sonucu bölgede 13 havalimanının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Günün ikinci yarısında bazı havalimanlarında uçuşlar kısmen yeniden başlatıldı.
Başbakan Yardımcısı Vitaliy Saveliyev, ülkenin güneyindeki hava trafiğinin iki-üç gün içinde tamamen normale dönmesinin planlandığını belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ateşkesi ihlal etti: Rusya bölgelerine İHA saldırıları düzenlendi
08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала