Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu'daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırının "kesin olarak terör... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T21:31+0300
21:27 08.05.2026 (güncellendi: 21:31 08.05.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu söyleyerek, olası bir sivil havacılık faciasının hava trafik kontrolörlerinin profesyonel çalışmasıyla önlendiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırıyı Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Rus lider, saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu belirterek, olası bir sivil havacılık faciasının, hava trafik kontrolörlerinin “yüksek profesyonellikteki çalışması” sayesinde önlendiğini söyledi.
Putin, “Kiev rejimi, açıkça terörist nitelikte bir eylem daha gerçekleştirdi. Özellikle, Rostov bölgesel hava trafik kontrol merkezine saldırdı” ifadelerini kullandı.
Rus lider, saldırının sivil uçuşların güvenliği açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu saldırı, kuşkusuz sivil hava araçlarının güvenliği üzerinde etkili olabilirdi. Neyse ki hiçbir trajik olay yaşanmadı” dedi.
Sabah saatlerinde, Rostov-na-Donu’da “Rusya’nın Güney Aeronavigasyonu” adlı kuruluşun idari binasına Ukrayna insansız hava araçlarının isabet etmesi sonucu bölgede 13 havalimanının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Günün ikinci yarısında bazı havalimanlarında uçuşlar kısmen yeniden başlatıldı.
Başbakan Yardımcısı Vitaliy Saveliyev, ülkenin güneyindeki hava trafiğinin iki-üç gün içinde tamamen normale dönmesinin planlandığını belirtti.