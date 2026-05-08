https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putin-rostovdaki-hava-trafik-merkezine-saldiriyi-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1105606167.html

Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi

Putin, Rostov’daki hava trafik merkezine saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırının “kesin olarak terör... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T21:27+0300

2026-05-08T21:27+0300

2026-05-08T21:31+0300

dünya

vladimir putin

güvenlik konseyi

rostov

ukrayna

terör eylemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126577_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_2ba5b536cbc9058339fc869f76972827.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu’daki bölgesel hava trafik kontrol merkezine düzenlediği saldırıyı Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Rus lider, saldırının “kesin olarak terör niteliğinde” olduğunu belirterek, olası bir sivil havacılık faciasının, hava trafik kontrolörlerinin “yüksek profesyonellikteki çalışması” sayesinde önlendiğini söyledi.Putin, “Kiev rejimi, açıkça terörist nitelikte bir eylem daha gerçekleştirdi. Özellikle, Rostov bölgesel hava trafik kontrol merkezine saldırdı” ifadelerini kullandı.Rus lider, saldırının sivil uçuşların güvenliği açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, “Bu saldırı, kuşkusuz sivil hava araçlarının güvenliği üzerinde etkili olabilirdi. Neyse ki hiçbir trajik olay yaşanmadı” dedi.Sabah saatlerinde, Rostov-na-Donu’da “Rusya’nın Güney Aeronavigasyonu” adlı kuruluşun idari binasına Ukrayna insansız hava araçlarının isabet etmesi sonucu bölgede 13 havalimanının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Günün ikinci yarısında bazı havalimanlarında uçuşlar kısmen yeniden başlatıldı.Başbakan Yardımcısı Vitaliy Saveliyev, ülkenin güneyindeki hava trafiğinin iki-üç gün içinde tamamen normale dönmesinin planlandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/ukrayna-ateskesi-ihlal-etti-rusya-bolgelerine-iha-saldirilari-duzenlendi-1105580928.html

rostov

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, güvenlik konseyi, rostov, ukrayna, terör eylemi