Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Zafer Günü geçit töreni için Moskova'ya gelmesini, "sadece dostluk değil... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T23:18+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere kente gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Rus lider, Mirziyoyev’in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliğini yansıttığını vurguladı.Putin, “Günümüzün şartlarında, mevcut uluslararası ortamda, hatta bayram etkinlikleri vesilesiyle yapılan bu buluşmamız dahi, özel ilişkilerimizin bir tezahürü ve işaretidir. Bu ilişkiler, sadece dostluk değil, kardeşçe bir etkileşimdir” dedi.Rus lider, Mirziyoyev’in dış baskılara rağmen Moskova’ya gelmesine özellikle dikkat çekerek, “Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın, dışarıdan gelen çeşitli mesajlara ve tehditlere rağmen burada bulunması ve yarın Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine bizimle birlikte katılacak olması özel bir işarettir. Bunun çok iyi farkındayız ve bu dostluk göstergesi ile ortak bayram etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için size minnettarız” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Zafer Günü geçit töreni için Moskova’ya gelmesini, “sadece dostluk değil, kardeşçe işbirliğinin de sembolü olan özel bir işaret” olarak nitelendirdi.
