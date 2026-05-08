Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putin-mirziyoyevin-9-mayista-moskovaya-gelisi-ozel-iliskilerin-isareti-1105607606.html
Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’
Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Zafer Günü geçit töreni için Moskova’ya gelmesini, “sadece dostluk değil... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T23:18+0300
2026-05-08T23:18+0300
dünya
vladimir putin
şevket mirziyoyev
görüşme
rusya
moskova
özbekistan
9 mayıs zafer bayramı
zafer günü geçidi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/01/1043320044_0:101:2041:1249_1920x0_80_0_0_94beb10c42c58e2f20facb38f71613b1.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere kente gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Rus lider, Mirziyoyev’in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliğini yansıttığını vurguladı.Putin, “Günümüzün şartlarında, mevcut uluslararası ortamda, hatta bayram etkinlikleri vesilesiyle yapılan bu buluşmamız dahi, özel ilişkilerimizin bir tezahürü ve işaretidir. Bu ilişkiler, sadece dostluk değil, kardeşçe bir etkileşimdir” dedi.Rus lider, Mirziyoyev’in dış baskılara rağmen Moskova’ya gelmesine özellikle dikkat çekerek, “Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın, dışarıdan gelen çeşitli mesajlara ve tehditlere rağmen burada bulunması ve yarın Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine bizimle birlikte katılacak olması özel bir işarettir. Bunun çok iyi farkındayız ve bu dostluk göstergesi ile ortak bayram etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için size minnettarız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putinden-kazakistan-cumhurbaskani-tokayeve-zafer-gunu-tesekkuru-1105607062.html
rusya
moskova
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/01/1043320044_121:0:1921:1350_1920x0_80_0_0_998448914a7c4209d6a36a54c46e2cba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, şevket mirziyoyev, görüşme, rusya, moskova, özbekistan, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü geçidi
vladimir putin, şevket mirziyoyev, görüşme, rusya, moskova, özbekistan, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü geçidi

Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’

23:18 08.05.2026
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinPutin, Mirziyoyev
Putin, Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Zafer Günü geçit töreni için Moskova’ya gelmesini, “sadece dostluk değil, kardeşçe işbirliğinin de sembolü olan özel bir işaret” olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere kente gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Rus lider, Mirziyoyev’in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliğini yansıttığını vurguladı.
Putin, “Günümüzün şartlarında, mevcut uluslararası ortamda, hatta bayram etkinlikleri vesilesiyle yapılan bu buluşmamız dahi, özel ilişkilerimizin bir tezahürü ve işaretidir. Bu ilişkiler, sadece dostluk değil, kardeşçe bir etkileşimdir” dedi.
Rus lider, Mirziyoyev’in dış baskılara rağmen Moskova’ya gelmesine özellikle dikkat çekerek, “Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın, dışarıdan gelen çeşitli mesajlara ve tehditlere rağmen burada bulunması ve yarın Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine bizimle birlikte katılacak olması özel bir işarettir. Bunun çok iyi farkındayız ve bu dostluk göstergesi ile ortak bayram etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için size minnettarız” ifadelerini kullandı.
Kasım Cömert Tokayev - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
DÜNYA
Putin’den Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e ‘Zafer Günü’ teşekkürü
23:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала