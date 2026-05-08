https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putin-mirziyoyevin-9-mayista-moskovaya-gelisi-ozel-iliskilerin-isareti-1105607606.html

Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’

Putin: Mirziyoyev’in 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelişi ‘özel ilişkilerin işareti’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Zafer Günü geçit töreni için Moskova’ya gelmesini, “sadece dostluk değil... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T23:18+0300

2026-05-08T23:18+0300

2026-05-08T23:18+0300

dünya

vladimir putin

şevket mirziyoyev

görüşme

rusya

moskova

özbekistan

9 mayıs zafer bayramı

zafer günü geçidi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/01/1043320044_0:101:2041:1249_1920x0_80_0_0_94beb10c42c58e2f20facb38f71613b1.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak üzere kente gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Rus lider, Mirziyoyev’in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliğini yansıttığını vurguladı.Putin, “Günümüzün şartlarında, mevcut uluslararası ortamda, hatta bayram etkinlikleri vesilesiyle yapılan bu buluşmamız dahi, özel ilişkilerimizin bir tezahürü ve işaretidir. Bu ilişkiler, sadece dostluk değil, kardeşçe bir etkileşimdir” dedi.Rus lider, Mirziyoyev’in dış baskılara rağmen Moskova’ya gelmesine özellikle dikkat çekerek, “Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın, dışarıdan gelen çeşitli mesajlara ve tehditlere rağmen burada bulunması ve yarın Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine bizimle birlikte katılacak olması özel bir işarettir. Bunun çok iyi farkındayız ve bu dostluk göstergesi ile ortak bayram etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için size minnettarız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/putinden-kazakistan-cumhurbaskani-tokayeve-zafer-gunu-tesekkuru-1105607062.html

rusya

moskova

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, şevket mirziyoyev, görüşme, rusya, moskova, özbekistan, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü geçidi