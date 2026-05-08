Peskov: Ukrayna'nın saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ilan ettiği ateşkese rağmen Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıların Kiev rejiminin terörist özünü yansıttığını vurguladı.
🗣Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları:
🔴Ukrayna ordusunun sivil altyapıya, evlere ve sivillere yönelik saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürüdür
🔴9 Mayıs'ta Kremlin'de, Zafer Günü'ne davet edilen devlet ve hükümet başkanları onuruna resepsiyon düzenlenecek
🔴Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin sıfır noktasına kadar gerilemesinin başlatıcısı bizzat Brüksel
🔴Rusya Devlet Başkanı Putin, AB dahil herkesle müzakereye hazır
🔴Rusya, AB ile temasları başlatan taraf olmayacak ancak diyalog konusunda Avrupa ne kadar hazırsa, o ölçüde ilerlemeye hazırız
🔴Rusya, ülkenin 'Olimpiyat ailesine' dönmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile çalışmalarını sürdürecek
