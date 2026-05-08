Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Ukrayna'nın saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ilan ettiği ateşkese rağmen Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıların Kiev rejiminin terörist özünü yansıttığını vurguladı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ilan ettiği ateşkese rağmen Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıların Kiev rejiminin terörist özünü yansıttığını vurguladı.
🗣Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları:

🔴Ukrayna ordusunun sivil altyapıya, evlere ve sivillere yönelik saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürüdür

🔴9 Mayıs'ta Kremlin'de, Zafer Günü'ne davet edilen devlet ve hükümet başkanları onuruna resepsiyon düzenlenecek

🔴Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin sıfır noktasına kadar gerilemesinin başlatıcısı bizzat Brüksel

🔴Rusya Devlet Başkanı Putin, AB dahil herkesle müzakereye hazır

🔴Rusya, AB ile temasları başlatan taraf olmayacak ancak diyalog konusunda Avrupa ne kadar hazırsa, o ölçüde ilerlemeye hazırız

🔴Rusya, ülkenin 'Olimpiyat ailesine' dönmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile çalışmalarını sürdürecek
