Peskov: Ukrayna'nın saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ilan ettiği ateşkese rağmen Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıların Kiev rejiminin terörist özünü yansıttığını vurguladı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye

🗣Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları:🔴Ukrayna ordusunun sivil altyapıya, evlere ve sivillere yönelik saldırıları, Kiev rejiminin terörist özünün tezahürüdür🔴9 Mayıs'ta Kremlin'de, Zafer Günü'ne davet edilen devlet ve hükümet başkanları onuruna resepsiyon düzenlenecek🔴Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin sıfır noktasına kadar gerilemesinin başlatıcısı bizzat Brüksel🔴Rusya Devlet Başkanı Putin, AB dahil herkesle müzakereye hazır🔴Rusya, AB ile temasları başlatan taraf olmayacak ancak diyalog konusunda Avrupa ne kadar hazırsa, o ölçüde ilerlemeye hazırız🔴Rusya, ülkenin 'Olimpiyat ailesine' dönmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile çalışmalarını sürdürecek

