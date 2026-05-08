Peskov: Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin uzatılması Trump’ın inisiyatifi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde uzatılmasının ABD Başkanı Donald Trump’ın... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T23:46+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde uzatılmasının ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisiyle gerçekleştiğini söyledi. Peskov, 9 Mayıs’ta güvenliğin “mutlak öncelik” olduğunu belirterek Zafer Günü geçidi için “kimseden izin almaya ihtiyaç duymadıklarını” vurguladı.9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları öncesinde güvenlik konusuna da değinen Peskov, “Güvenliğin sağlanması bizim için mutlak bir önceliktir” diyerek mevcut koşullarda bu konunun önemini vurguladı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs’taki programının oldukça yoğun olacağını da belirtti. Kremlin Sözcüsü, “Devlet Başkanı’nın bu tarihte ondan fazla görüşmesi olacak” şeklinde konuştu.Zafer Günü askeri geçidine yönelik eleştiriler ve alaycı yorumlarla ilgili bir soruya ise Peskov sert bir yanıt verdi. Rusya’nın bu töreni düzenlemek için kimseden onay almaya ihtiyaç duymadığını ifade eden Peskov, “Zafer Geçidi’ni yapmak için kimseden izin almamıza gerek yok. Zafer Günü ile alay etmeye veya bu konuda aptalca şakalar yapmaya kalkanların bu, kendi büyük sorunudur. Bizim, Zafer Günümüzle gurur duymak için de kimseden izin almaya ihtiyacımız yok” dedi.

