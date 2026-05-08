Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/penguenler-bilim-insanlarinin-yeni-yardimcisi-oldu-kalici-kimyasallarin-izi-boyle-suruldu-1105591129.html
Penguenler bilim insanlarının yeni yardımcısı oldu: ‘Kalıcı kimyasallar’ın izi böyle sürüldü
Penguenler bilim insanlarının yeni yardımcısı oldu: ‘Kalıcı kimyasallar’ın izi böyle sürüldü
Sputnik Türkiye
Arjantin’in güneyindeki ıssız Patagonya kıyılarında yaşayan penguenler, bu kez yalnızca doğal yaşamın simgesi değil, bilimsel araştırmaların da başrolü oldu. Ayrıntılar haberde...
2026-05-08T13:14+0300
2026-05-08T13:14+0300
yaşam
penguen
pfas
çevre
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105590468_0:0:1316:740_1920x0_80_0_0_15321f29518af386a69b2265118b3e6b.jpg
Araştırmacılar, penguenlerin bacaklarına silikon bazlı özel bantlar yerleştirerek deniz ortamındaki kimyasal kirliliği ölçtü. Çalışma, uzak ve insan faaliyetinin sınırlı olduğu bölgelerde bile PFAS kimyasallarının varlığını ortaya koydu.Mart ayında Earth: Environmental Sustainability dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, penguenlerden toplanan örneklerin yüzde 90’ından fazlasında PFAS izine rastlandı.PFAS, geniş bir sentetik kimyasal grubunu ifade ediyor. Yapışmaz tavalar, yağmur geçirmez kıyafetler, yangın söndürme köpükleri, kozmetik ürünler ve bazı ilaçlarda kullanılan bu maddelers suya, yağa, ısıya ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıyla biliniyor.Ancak aynı dayanıklılık, doğada parçalanmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle PFAS bileşikleri çevrede ve canlı organizmalarda birikiyor. Bilimsel çalışmalar, bu maddeleri çeşitli kanser türleriyle, hormon bozukluklarıyla ve üreme-gelişim sorunlarıyla ilişkilendiriyor.Araştırmanın ortak yazarlarından, Kaliforniya Üniversitesi-Davis kampüsünden yaban hayatı veterineri Ralph Vanstreels, “Konsantrasyon çok yüksek değil ama kimyasalları sürekli olarak tespit ettik. Bu durum, insan yerleşiminin oldukça az olduğu bölgelerde bile hayvanların düzenli şekilde bu maddelere maruz kaldığını gösteriyor” dedi.‘Hayvanları öldürmeden veri toplamak önemli’Araştırmada yer almayan Manchester Metropolitan Üniversitesi çevre kimyacısı David Megson ise yöntemin özellikle etik açıdan önemli olduğunu söyledi.Megson’a göre vahşi yaşam araştırmalarında en ayrıntılı veriler çoğu zaman hayvanlardan doku veya organ örneği alınarak elde ediliyor. Bu da birçok durumda hayvanların öldürülmesi anlamına geliyor: Penguenler okyanusu araştırmacılar adına taradıAraştırmacılar, insanlarda kullanılan kimyasal ölçüm bilekliklerinden esinlenerek silikon pasif örnekleme bantları geliştirdi. Normalde insan bileğine takılan bu cihazlar, çevredeki kimyasalları emerek maruziyeti ölçebiliyor.Ekip, aynı yöntemi penguenlere uyarladı. Ancak bantların kuşların yüzmesini zorlaştırmaması gerekiyordu. Bu nedenle cihaz, penguenlerin bacak yapısına uygun hale getirildi ve küçük bir paslanmaz çelik tel ile sabitlendi.Araştırma kapsamında üç üreme sezonu boyunca 55 Magellan pengueni incelendi. Bantların penguenlere takılması yaklaşık üç-dört dakika sürdü. Bilim insanları, işlem sonrasında kuşları uzaktan gözlemleyerek herhangi bir rahatsızlık oluşup oluşmadığını kontrol etti.Çalışmada kullanılan 57 banttan yalnızca biri kayboldu, bir penguende ise olası rahatsızlık nedeniyle bant çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/dso-hantavirusun-kuresel-nufus-icin-olusturdugu-riski-dusuk-olarak-degerlendiriyoruz-1105590760.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105590468_165:0:1152:740_1920x0_80_0_0_91ce2aefe69ba7485885f847fdc6e8f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
penguen, pfas , çevre, haberler
penguen, pfas , çevre, haberler

Penguenler bilim insanlarının yeni yardımcısı oldu: ‘Kalıcı kimyasallar’ın izi böyle sürüldü

13:14 08.05.2026
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC DavisPenguen
Penguen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC Davis
Abone ol
Arjantin’in güneyindeki ıssız Patagonya kıyılarında yaşayan penguenler, bu kez yalnızca doğal yaşamın simgesi değil, bilimsel araştırmaların da başrolü oldu. Bilim insanları, ‘kalıcı kimyasallar’ olarak da bilinen PFAS maddelerinin okyanustaki yayılımını takip etmek için Magellan penguenlerinden yardım aldı.
Araştırmacılar, penguenlerin bacaklarına silikon bazlı özel bantlar yerleştirerek deniz ortamındaki kimyasal kirliliği ölçtü. Çalışma, uzak ve insan faaliyetinin sınırlı olduğu bölgelerde bile PFAS kimyasallarının varlığını ortaya koydu.
Mart ayında Earth: Environmental Sustainability dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, penguenlerden toplanan örneklerin yüzde 90’ından fazlasında PFAS izine rastlandı.
PFAS, geniş bir sentetik kimyasal grubunu ifade ediyor. Yapışmaz tavalar, yağmur geçirmez kıyafetler, yangın söndürme köpükleri, kozmetik ürünler ve bazı ilaçlarda kullanılan bu maddelers suya, yağa, ısıya ve kimyasal aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıyla biliniyor.
Ancak aynı dayanıklılık, doğada parçalanmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle PFAS bileşikleri çevrede ve canlı organizmalarda birikiyor. Bilimsel çalışmalar, bu maddeleri çeşitli kanser türleriyle, hormon bozukluklarıyla ve üreme-gelişim sorunlarıyla ilişkilendiriyor.
Araştırmanın ortak yazarlarından, Kaliforniya Üniversitesi-Davis kampüsünden yaban hayatı veterineri Ralph Vanstreels, “Konsantrasyon çok yüksek değil ama kimyasalları sürekli olarak tespit ettik. Bu durum, insan yerleşiminin oldukça az olduğu bölgelerde bile hayvanların düzenli şekilde bu maddelere maruz kaldığını gösteriyor” dedi.

‘Hayvanları öldürmeden veri toplamak önemli’

Araştırmada yer almayan Manchester Metropolitan Üniversitesi çevre kimyacısı David Megson ise yöntemin özellikle etik açıdan önemli olduğunu söyledi.
Megson’a göre vahşi yaşam araştırmalarında en ayrıntılı veriler çoğu zaman hayvanlardan doku veya organ örneği alınarak elde ediliyor. Bu da birçok durumda hayvanların öldürülmesi anlamına geliyor:

Bilim insanlarının çoğu çevreyi gerçekten önemsiyor. Hayvanları öldürmeden veri toplamayı sağlayan her teknik son derece değerli.

Penguenler okyanusu araştırmacılar adına taradı

Araştırmacılar, insanlarda kullanılan kimyasal ölçüm bilekliklerinden esinlenerek silikon pasif örnekleme bantları geliştirdi. Normalde insan bileğine takılan bu cihazlar, çevredeki kimyasalları emerek maruziyeti ölçebiliyor.
Ekip, aynı yöntemi penguenlere uyarladı. Ancak bantların kuşların yüzmesini zorlaştırmaması gerekiyordu. Bu nedenle cihaz, penguenlerin bacak yapısına uygun hale getirildi ve küçük bir paslanmaz çelik tel ile sabitlendi.
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC DavisPenguenlere bantlar takıldı
Penguenlere bantlar takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Penguenlere bantlar takıldı
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC Davis
Araştırma kapsamında üç üreme sezonu boyunca 55 Magellan pengueni incelendi. Bantların penguenlere takılması yaklaşık üç-dört dakika sürdü. Bilim insanları, işlem sonrasında kuşları uzaktan gözlemleyerek herhangi bir rahatsızlık oluşup oluşmadığını kontrol etti.
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC DavisPenguenlere bantlar takıldı
Penguenlere bantlar takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Penguenlere bantlar takıldı
© Fotoğraf : Ralph Vanstrels/UC Davis
Çalışmada kullanılan 57 banttan yalnızca biri kayboldu, bir penguende ise olası rahatsızlık nedeniyle bant çıkarıldı.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
SAĞLIK
DSÖ: Hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyoruz
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала