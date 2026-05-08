Muğla’da ormanlara giriş yasaklandı: Yeni yangın tedbirleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Muğla’da orman yangınlarına karşı yeni önlemler devreye alınıyor. Valilikte yapılan toplantıda, yangın riski yüksek bölgelerde 1 Haziran-31 Ekim tarihleri... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T20:22+0300

Muğla Valiliği’nde düzenlenen 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele toplantısında, geçen yıl yaşanan yangınlar değerlendirilirken yeni dönem için alınacak önlemler masaya yatırıldı.Toplantıda personel, araç ve ekipman durumu, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve yangına ilk müdahale süreleri gibi başlıklar ele alındı.Ormanlara giriş yasaklanacakToplantıda alınan karar doğrultusunda, yangın riski taşıyan bölgelerde 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacak.Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve rüzgarın yangın riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekti.Muğla Valisi İdris Akbıyık, ormanların korunmasının sadece görev değil aynı zamanda vicdani sorumluluk olduğunu belirtti.Akbıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Ormanlarımız sadece ağaçtan ibaret değil yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin en hayati parçasıdır. Bu bilinci zihnimize ve kalbimize yerleştirmek zorundayız."Eğitim seferberliği başlatılacakYangınlarla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarının artırılacağını belirten Akbıyık, okul öncesinden başlayarak toplumun her kesimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenleneceğini açıkladı.Akbıyık şu ifadeleri kullandı:"Orman yangınları ve yeşil vatanın korunması konularında ulaşmadığımız, eğitim vermediğimiz, bilinçlendirmediğimiz kimse kalmayacak."Havai fişek ve dilek fenerine yasakToplantıda alınan kararlar kapsamında yangın riski taşıyan bazı faaliyetlere de kısıtlama getirildi.Buna göre:yasak kapsamında değerlendirilecek.Camilerden uyarı anonsları yapılacakYangın riskinin arttığı günlerde camilerden uyarı anonsları yapılacağı belirtildi.Ayrıca rüzgarlı havalarda elektrik kesintileri uygulanabilecek, ormanlık alanlara yakın bölgelerde çöplük yangınlarına karşı ek tedbirler alınacak.Anız ve bahçe ateşlerine sıkı takipToplantıda ayrıca enerji nakil hatlarının altındaki alanların temizlenmesi, yaz döneminde anız ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmaması yönünde kararlar alındı.Tahıl ve ekin biçme döneminde de olası yangın riskine karşı denetimlerin artırılacağı bildirildi.Devriyeler artırılacakTemmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin orman yollarındaki devriye faaliyetlerini artıracağı açıklandı.Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyeceği de duyuruldu.

