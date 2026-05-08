https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/kastamonuda-kene-yapisti-istanbulda-hayatini-kaybetti-1105605184.html
Kastamonu’da kene yapıştı, İstanbul’da hayatını kaybetti
Kastamonu’da kene yapıştı, İstanbul’da hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan 29 yaşındaki Büşra Sevim, İstanbul’a döndükten sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T20:00+0300
2026-05-08T20:00+0300
2026-05-08T20:00+0300
türki̇ye
kene
gaziosmanpaşa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73ee75204da01428c1bf5e918ad0b41f.jpg
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan Büşra Sevim, bir yakınının cenazesine katılmak için Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne gitti. İddiaya göre köyde bulunduğu sırada genç kadının vücuduna kene yapıştı.İstanbul’a döndükten sonra rahatsızlandıCenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a dönen Büşra Sevim’in bir süre sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Sevim, tedavi altına alındı.KKKA teşhisi konulduHastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kadına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.Durumu ağırlaşan Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıDoktorların müdahalelerine rağmen Büşra Sevim yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü, yakınlarını ve köy halkını yasa boğdu.Cenazesi Kastamonu’da defnedildiSevim’in cenazesi memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildi. Sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından genç kadın toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/etkin-pismanliktan-yararlanan-gokhan-bocekten-dikkat-ceken-iddialar-1-milyon-euro-verdim-1105604384.html
türki̇ye
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33c1e08624be55b53bb4f2304681cfb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kene, gaziosmanpaşa
Kastamonu’da kene yapıştı, İstanbul’da hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan 29 yaşındaki Büşra Sevim, İstanbul’a döndükten sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan genç kadın, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan Büşra Sevim, bir yakınının cenazesine katılmak için Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne gitti. İddiaya göre köyde bulunduğu sırada genç kadının vücuduna kene yapıştı.
İstanbul’a döndükten sonra rahatsızlandı
Cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a dönen Büşra Sevim’in bir süre sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Sevim, tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kadına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.
Durumu ağırlaşan Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Doktorların müdahalelerine rağmen Büşra Sevim yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü, yakınlarını ve köy halkını yasa boğdu.
Cenazesi Kastamonu’da defnedildi
Sevim’in cenazesi memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildi. Sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından genç kadın toprağa verildi.