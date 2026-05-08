Kastamonu’da kene yapıştı, İstanbul’da hayatını kaybetti

08.05.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan Büşra Sevim, bir yakınının cenazesine katılmak için Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne gitti. İddiaya göre köyde bulunduğu sırada genç kadının vücuduna kene yapıştı.İstanbul’a döndükten sonra rahatsızlandıCenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a dönen Büşra Sevim’in bir süre sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Sevim, tedavi altına alındı.KKKA teşhisi konulduHastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kadına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.Durumu ağırlaşan Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıDoktorların müdahalelerine rağmen Büşra Sevim yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü, yakınlarını ve köy halkını yasa boğdu.Cenazesi Kastamonu’da defnedildiSevim’in cenazesi memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildi. Sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından genç kadın toprağa verildi.

