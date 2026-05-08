Kastamonu'da kene yapıştı, İstanbul'da hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan 29 yaşındaki Büşra Sevim, İstanbul'a döndükten sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
20:00 08.05.2026
Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan 29 yaşındaki Büşra Sevim, İstanbul’a döndükten sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan genç kadın, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan Büşra Sevim, bir yakınının cenazesine katılmak için Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne gitti. İddiaya göre köyde bulunduğu sırada genç kadının vücuduna kene yapıştı.

İstanbul’a döndükten sonra rahatsızlandı

Cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a dönen Büşra Sevim’in bir süre sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvuran Sevim, tedavi altına alındı.

KKKA teşhisi konuldu

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kadına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.
Durumu ağırlaşan Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi görmeye başladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların müdahalelerine rağmen Büşra Sevim yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü, yakınlarını ve köy halkını yasa boğdu.

Cenazesi Kastamonu’da defnedildi

Sevim’in cenazesi memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildi. Sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından genç kadın toprağa verildi.
