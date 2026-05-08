Merz, Nazizm’den kurtuluş günü mesajında Sovyetler’in rolünden bahsetmedi
Alman vatandaşlarını Nazizm’den kurtuluş günü vesilesiyle tebrik eden Merz, Kızıl Ordu’nun ülkenin kurtuluşundaki belirleyici rolünden bahsetmedi. Sosyal medya... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
15:58 08.05.2026 (güncellendi: 16:01 08.05.2026)
Alman vatandaşlarını Nazizm’den kurtuluş günü vesilesiyle tebrik eden Merz, Kızıl Ordu’nun ülkenin kurtuluşundaki belirleyici rolünden bahsetmedi. Sosyal medya kullanıcıları Alman Şansölyeyi sert dille eleştirdi.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in, bugün ülkede kutlanan Nazizm’den kurtuluş günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yayınladığı mesajı vatandaşların tepkisini topladı.
Merz, “8 Mayıs 1945, milyonlarca insana, Almanya ve Avrupa’ya özgürlük getirdi. Bu gün, nefretin nelere yol açabileceğini asla unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bizi, güçlü bir Avrupa'da özgür, demokratik ve birleşik bir Almanya’yı savunmayı mecbur ediyor” diye yazdı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Merz'in Almanya'yı ve Avrupa'yı kimlerin özgürleştirdiğinden bahsetmekten kaçınan ifadelerine dikkat çekti. Bazıları, 8-9 Mayıs'ta Berlin'deki savaş anıtlarında Sovyet simgelerinin yasaklanmasını ‘korkaklık’ şeklinde nitelendirerek duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler.
Daha önce Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya'nın Sovyetler Birliği'nin Zafer Günü'ndeki rolünü ve Sovyet anıtlarının önemini yeniden değerlendirmeye çalıştığını belirtmişti. Büyükelçi, Rusya'nın bunu şiddetle protesto ettiğini vurgulamıştı.