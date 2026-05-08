BAE: İran’dan 2 balistik füze ve 3 İHA engellendi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin İran’dan ateşlenen 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracını (İHA)... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
15:19 08.05.2026 (güncellendi: 15:21 08.05.2026)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin İran’dan ateşlenen 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
BAE Savunma Bakanlığı, son 24 saatte İran yönünden düzenlenen füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Bakanlığın sosyal medya açıklamasında, “8 Mayıs’ta BAE hava savunma sistemleri, İran'dan ateşlenen iki balistik füze ve üç insansız hava aracını engelledi. Saldırıda üç kişi orta derecede yaralandı” ifadesi kullanıldı.
BAE hava savunma güçleri, 28 Şubat’ta başlayan bölgesel kriz sırasında bugüne kadar 551 balistik füze, 29 seyir füze ve 2 bin 263 İHA’yı engelledi.
