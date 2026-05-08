Sputnik Türkiye
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Marmara dahil sıcaklıklar yükseliyor: 4 derece daha artış görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı hava etkili olurken, Marmara’nın batısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
07:06 08.05.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı hava etkili olurken, Marmara’nın batısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 24°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 27°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 24°C – Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 17°C – Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 21°C – Çok bulutlu
VAN – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı bulutlu
MARDİN – 22°C – Parçalı bulutlu
SİİRT – 22°C – Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu
