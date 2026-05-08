Marmara dahil sıcaklıklar yükseliyor: 4 derece daha artış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı hava etkili olurken, Marmara’nın batısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T07:06+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAParçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 24°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL – 24°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ – 27°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıSAKARYA – 28°C – Parçalı ve az bulutluEGEParçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ – 26°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA – 24°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutluANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR – 23°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 27°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKONYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 24°C – Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE – 26°C – Parçalı ve az bulutluKASTAMONU – 23°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 20°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN – 19°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN – 19°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON – 17°C – Çok bulutluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 21°C – Çok bulutluVAN – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı bulutluMARDİN – 22°C – Parçalı bulutluSİİRT – 22°C – Parçalı bulutluŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu

