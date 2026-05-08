Mali Dışişleri Bakanı, Ukrayna’yı Sahel’de terörizme destek vermekle suçladı
Sputnik Türkiye
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Ukrayna'yı Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplara destek vermekle suçladı. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T20:28+0300
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkede görevli diplomatik temsilcilere yaptığı konuşmada, 25 Nisan'da Mali'nin bazı şehirlerini hedef alan silahlı grupların iç ve dış sponsorlardan destek aldığını belirterek, Ukrayna'yı teröristlere lojistik ve istihbarat yardımı sağlamakla suçladı.Diop, "25 Nisan'da Mali'nin çeşitli şehirlerine saldıran silahlı gruplar, istihbarat ve teknik-lojistik destek sağlayan ve teröristleri veya en azından kendilerini terörist olarak adlandıran paralı askerler toplayan iç ve dış sponsorlardan destek aldı. Bu sponsorlardan bazıları, Sahel'de faaliyet gösteren teröristlere lojistik destek sağladığını alenen ilan eden Ukrayna gibi, açıkça hareket ederken, diğerleri ise başlarını kuma gömmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
