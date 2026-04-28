Rusya Savunma Bakanlığı: Mali'de darbe girişimi püskürtüldü
Mali Cumhuriyeti, Afrika Kolordosu'nun kararlı müdahalesi sayesinde büyük bir kaosun eşiğinden döndü. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T15:40+0300
15:40 28.04.2026
Mali Cumhuriyeti, Afrika Kolordosu'nun kararlı müdahalesi sayesinde büyük bir kaosun eşiğinden döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mali'de radikal grupların koordineli bir şekilde başlattığı geniş çaplı silahlı darbe girişiminin ordu ve müttefik güçlerin direnişiyle başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 25 Nisan sabahı 'Cemaat Nusrat el-İslam vel-Müslimin' ve 'Azavad Kurtuluş Cephesi' ile iltisaklı yasadışı silahlı gruplar, ortak komuta altında ülke genelinde eş zamanlı darbe girişimi başlattı.

Yaklaşık 12 bin militanın katıldığı saldırılarda başkent Bamako’nun yanı sıra Sevare, Gao ve Kidal şehirleri de hedef alındı.

Batılı silahlar ve yabancı eğitmenler devrede

Saldırıyı gerçekleştiren grupların hazırlık sürecinde Ukraynalı ve Avrupalı paralı askerlerden eğitim aldığını bildiren bakanlık, çatışmalarda Batı menşeli Stinger ve Mistral hava savunma sistemlerinin kullanıldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre başkent Bamako'daki stratejik noktaları ve devlet binalarını ele geçirmeye çalışan darbeciler, hedeflerinin merkezine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı koydu. Bu kanlı girişim sırasında, Savunma Bakanı'nın ikametgahı önünde bir bombalı aracın infilak etmesi sonucu bakan hayatını kaybetti.

Afrika Kolordusu'ndan sert yanıt

Bakanlık, sayıca üstün düşman kuvvetlerine karşı düzenlenen operasyonlarda Afrika Kolordusu birliklerinin kilit rol oynadığının altını çizdi. Şiddetli çatışmalar neticesinde saldırgan gruplar personel ve teçhizat açısından telafisi mümkün olmayan kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Bakanlık, müdahale sayesinde yasal hükümetin korunduğunu vurgulayarak, darbe girişiminin engellenip sivil halkın kitlesel katliamının önüne geçildiğini ifade etti.
Rusya'nın Mali'deki Afrika Kolordusu'na saldırı: Ölüler var
